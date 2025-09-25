Kantpressare - Bergs Mekaniska AB
Tacting AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlstad
2025-09-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren och noggrann kantpressare till Bergs Mekaniska AB. Du kommer att arbeta i en modern verkstad med fokus på kvalificerat hantverk och innovativa lösningar.
Arbetsuppgifter Formning av material i kantpress för att tillverka precisionsdelar.
Arbeta utifrån tekniska ritningar.
Kvalitetssäkring och kontroll av detaljer.
Bidra till ett säkert och effektivt arbetsflöde.
Skiftarbete med rotation mellan dag- och kvällsskift.
Om dig
Vi söker dig som har:Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med CNC-styrda kantpressar
Säker i att läsa och tolka tekniska ritningar.
Grundläggande datorkunskaper (Windows och Officepaketet).
Körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Utbildning inom CNC eller metall.
Truck- och/eller traverskort. Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarsfull.
Har ett öga för detaljer.
Initiativtagande och utvecklingsorienterad.
Trivs i team men kan även arbeta självständigt.
Om oss
Bergs Mekaniska AB är ett väletablerat företag i framkanten av metallindustrin. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö med moderna maskiner, kompetenta kollegor, goda möjligheter till utveckling samt konkurrenskraftiga villkor inklusive friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Hos oss kan du göra skillnad och växa tillsammans med företaget.
AnsökanVälkommen in med din ansökan senast den 1 oktober. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Bengt Libäck bengt.liback@testhuset.com 070 594 72 77 Jobbnummer
9526132