Kantpressa till metallindustri utanför Ulricehamn

2025-09-12
Är du en naturlig problemlösare och intresserad av att arbeta inom metallindustrin utanför Ulricehamn? Då kan det här vara tjänsten för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu dig med erfarenhet av arbete inom industrin att ansluta till deras team.På företaget erbjuds du en stimulerande tjänst där du i din roll som medarbetare blir en nyckelspelare i företagets tillverkningsprocess. Du kommer huvudsakligen att arbeta med kantpress och vi ser att du som söker med fördel har tidigare erfarenhet av kantpress.
Då allt arbete utgår från ritningar behöver du ha en god förståelse för ritningsläsning.
Som person är du praktiskt lagd och kan hantera utmaningar. Vi tror att du tar egna initiativ, är noggrann och tar ett stort ansvar i din roll. Du vill lära dig, utvecklas och växa inom företaget. Du lägger stor vikt vid kvalitet och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vidare är du en effektiv och ordningsam person som gärna bidrar med det lilla extra. Du arbetar på ett strukturerat och systematiskt sätt, är händig och bidrar med en positiv energi till arbetsplatsen. Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kunskaper inom ritningsläsning
Arbetserfarenhet av kantpressning Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Utanför Ulricehamn
Arbetstider: 2-skift
Omfattning: Heltid
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan!
