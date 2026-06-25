Kantor till Västerstrands församling
Karlstads pastorat, Västerstrands församling / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Karlstad Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Karlstad
2026-06-25
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Karlstads pastorat består av fem församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt en gemensam administration. Västerstrands församling ligger i Karlstads västra delar och är en spännande församling som är rik på mångfald med bred och livlig verksamhet, sång, skapande och grupper för alla åldrar. Mitt i detta område ligger Västerstrandskyrkan som en knytpunkt mellan de olika stadsdelarna. Arbetslaget består av femton medarbetare och ett antal volontärer. Tillsammans arbetar vi för en levande kyrka. Nu söker vi en kantor som vill bli en del av vårt arbetslag!Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att spela vid bland annat gudstjänster, andakter och kyrkliga handlingar. En viktig del av tjänsten är att leda och utveckla församlingens vuxenkörer. Vi firar också gudstjänst kontinuerligt på äldreboenden där du kommer att vara en viktig del. Häktet är en del av församlingen och tjänstgöring där kan förekomma liksom vid gudstjänster med finska församlingen och du kommer att vara en naturlig del av församlingens gemensamma verksamheter. Huvudsakligen är arbetet förlagt inom Västerstrands församling men arbetsuppgifter inom andra församlingar i pastoratet förekommer. Arbetstiden är schemalagd och innebär även arbete på kvällar och helger. Kvalifikationer
Vi söker nu dig som är musiker med kantorsexamen och som har en musikalisk bredd och kvalitet. Du är väl förtrogen med kyrkans gudstjänstliv och liturgi samt har en god pedagogisk förmåga. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att leda körer med sångare i olika åldrar. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska, samt kunna uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person behöver du förutom ditt musikaliska intresse vara flexibel, ha en positiv inställning, ett pastoralt förhållningssätt samt förmågan att kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har en god förmåga att skapa och behålla goda kontakter.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Svenska kyrkans värderingar är centrala i rollen som kantor inom församlingen, att du delar dessa värderingar samt är medlem i Svenska kyrkan ser vi som en självklarhet.
Praktiskt
Vi tillämpar reglerad arbetstid och flextid.
Främjande friskvård är centralt för oss på Karlstads pastorat, vi har KMTI som företagshälsovård och erbjuder alla våra anställda friskvårdsbidrag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi tillämpar provanställning om sex månader.
Rekryterande chef finns tillgänglig för att besvara frågor om tjänsten fram till och med den 20 juli. Rekryteringsprocessen inleds 1 september i samband med att rekryterande chef är tillbaka från semester. För övriga frågor kan ni kontakta HR-representant från och med 3 augusti.
Tack för er förståelse!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads pastorat
(org.nr 252003-1382), https://www.svenskakyrkan.se/
Västra Kyrkogatan 5 (visa karta
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652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstads pastorat, Västerstrands församling Kontakt
HR Generalist
Viktor Elfman viktor.elfman@svenskakyrkan.se 054141967 Jobbnummer
9978098