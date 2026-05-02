Kantor i Västra Frölunda församling 100%
Vi söker en engagerad kantor med hjärta för gudstjänstliv, och vad mer?
Västra Frölunda församling ingår i Västra Frölunda pastorat som består av fem församlingar; Västra Frölunda, Tynnered, Näset, Älvsborg och Styrsö. Pastoratets vision är: "Himmel & Hav - en kyrka att räkna med." Det kan du läsa mer om i Församlingsinstruktionen FIN 2024-2027 och verksamhetsramen, på hemsidan, https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/om-pastoratet
Västra Frölunda församling vill vara en växtplats, där omsorg och kärlek strävar efter att inkludera och stärka människor. Församlingslivet har en satsning på både nytänkande och tradition, där musik och körsång är en viktig del i församlingsbyggandet.
Som kantor i Västra Frölunda församling kommer du utföra sedvanliga arbetsuppgifter så som tjänstgöring vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andakter på äldreboenden. Vi är nyfikna på vad du har för kompetenser? Som du vill bidra med i församlingsbyggandet med musik som främsta redskap.
Arbetslaget består av 11 personer i Västra Frölunda församling och i pastoratet är vi cirka 90 anställda. I arbetslaget finns en försteorganist anställd på heltid som du kommer att ha ett nära samarbete med, och tillsammans bygga musiklivet i församlingen.
Instrument i Västra Frölunda kyrka
Läktarorgel är pastoratets största orgel byggd av Hammarberg med 41 stämmor på 3 manualer och pedal, elektrisk traktur och registratur.
Kororgel utan pedal byggd av Hammarberg med 4 stämmor.
Flygel av märket August Förster
Utbildad kantor.
Är trygg i både orgelspel och ackompanjemang av ex. solister.
Vill tillsammans med kollegor bygga församling och utveckla musiklivet
Du bör ha god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och god pedagogisk förmåga.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 31 maj men ansök gärna redan idag. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Provspelning kommer att tillämpas i samband med intervjun och information om provet kommer i kallelsen till intervjun.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Frölunda Pastorat
(org.nr 252004-8998), https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/lediga-tjanster
Frölunda kyrkogata 2 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Västra Frölunda församling Kontakt
Försteorganist
Jakob Klöfver jakob.klofver@svenskakyrkan.se 031-7316487 Jobbnummer
9887403