Kantor - kyrkomusiker i Svenska kyrkan 100%
Sandhult-Bredareds församling / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Borås Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Borås
2026-07-14
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Nu söker vi dig som är kyrkomusiker/kantor och som vill bli en viktig del av vårt kreativa arbetslag!
Vi söker dig som
Har en kantorsexamen/kyrkomusikerexamen nivå C eller motsvarande utbildning
Känner glädje i att leda församlingens sång, både enskilt och i körgemenskap,
Gärna spelar orgel och piano i en mångfald av olika gudstjänster, sammanhang och stilar, som alla är en del av vår församlings breda verksamhet.
Känner sig hemma i Svenska kyrkan och dess tro och liv.
Har god förmåga att leda och planera arbetet såväl självständigt som i samarbete med andra.
Är öppen för både tradition och nytänkande när det såväl gudstjänster som körrepertoar, och kanske vill prova att starta upp en nygammal barnkör.
Har en god social förmåga och har körkort och tillgång till bil.
Vi erbjuder dig
Ett kreativt och entusiastiskt arbetslag som är lagom stort för att alla ska känna alla
Att bli en del av ett musikerarbetslag med omfattande bredd
Många andra musikaliska medarbetare som sjunger och spelar instrument och där även chefen är musikalisk.
Orglar, flyglar och pianon i gott skick i våra kyrkor och församlingshem
En församling där musikverksamheten är prioriterad och uppskattad, med goda anslag för musikgudstjänster mm.
En fantastisk kör med över 20 motiverade och glada körsångare. Om det inte är nåt annat ovan som du fastnar för, så kommer du definitivt att fastna för dem!
Församlingen arbetar för att ha en mångfald av gudstjänstformer och en god tillgänglighet för alla att ta del av de kyrkliga handlingarna. Musiken är viktig i de flesta sammanhang och vi strävar efter ett rikt kör- och musikliv. Vi har många barn-, ungdoms- och konfirmandgrupper. Vi erbjuder många möjligheter till samtal och fördjupning i tro och liv.
Här finns entusiastiska församlingsbor och ett gott gäng arbetskamrater att jobba tillsammans med. Och här behövs du och dina förmågor! Varmt välkommen att höra av dig.
När du ansöker skickar du ett personligt brev, ditt CV samt löneanspråk och referenser. Skicka detta via mail till sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
alternativt till Sandhult-Bredareds församling, Strandvägen 4, 518 32 Sandared senast 4 oktober. Urval sker löpande.
Frågor? Kontakta kyrkoherde Kristian Yngvesson, 033-22 57 51
Lärarförbundet/KMRs representant: Johan Mellgren, 070-5409277
Tjänsten önskas tillsättas i samband med årsskiftet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Sandhult-Bredareds församling, Strandvägen 4, 51832 Sandared
E-post: sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kantor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandhult-Bredareds församling
(org.nr 252004-9095), http://www.svenskakyrkan.se/sandhult
Strandvägen 4 (visa karta
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518 32 SANDARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandareds församlingshem Jobbnummer
10002879