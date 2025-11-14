Kanslichef till Säkerhetsavdelningen
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets Säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vi består idag av ett 40-tal medarbetare i tre enheter men genomgår nu en organisationsförändring för att kunna växa ytterligare. Avdelningen leds av vår säkerhetsdirektör som även sitter med i myndighetens ledningsgrupp.
Vid Säkerhetsavdelningen arbetar specialister med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Kansliet växer och vi tillför en chef samt ytterligare resurser som bl.a. arbetar med säkerhetsskyddsrelaterade frågor. Kansliet har arbetsuppgifter kopplade till verksamhetsplanering, handläggningsordning, beredningsgång, administration av avdelningens ärendehanteringssystem, att genomföra utredningar och andra uppdrag, ta fram beslutsunderlag till avdelningens chefer, samordna rapportering och skriva remissvar. Kansliet är också till stor del ingången för externa och interna frågor till avdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kanslichef ansvarar du för att leda, styra och utveckla kansliet, som är en viktig länk mellan säkerhetsdirektören, avdelningens enhetschefer och övrig verksamhet inom myndigheten. Det innebär att du leder arbetet med verksamhetsplanering samt resultat- och måluppföljning av Säkerhetsavdelningen. Du upprättar handlingsplaner, bereder ärenden, arbetar med uppdrag, utredningar, yttranden och remisser samt ansvarar för och utvecklar det administrativa stödet till säkerhetsdirektören och avdelningen.
Kansliet är ett viktigt nav i Säkerhetsavdelningens verksamhet och säkerhetsdirektörens förlängda arm ut mot enheterna. Att samarbeta, koordinera, hålla ihop olika processer för att säkerställa helhetsperspektivet, paketera komplex information så att den blir lättöverskådlig för chefer och medarbetare samt att involvera samverkanspartners såväl internt som externt är viktiga nyckelord för denna tjänst.
Arbetet präglas av högt tempo, bitvis korta deadlines och en stor variation av arbetsuppgifter. Du ansvarar för att säkerställa att kansliets verksamhet bedrivs med fokus på kvalitet och effektivitet. Du har fullt ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö inom kansliet och leder dina medarbetare genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Vem är du?
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du arbetar mot uppsatta mål och har förmåga att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är självgående och trygg i dig själv, uppvisar ett gott omdöme samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram.
Ditt ledarskap kännetecknas av en tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning (minst 120 hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Aktuell chefserfarenhet med ansvar för budget, arbetsmiljö och personal
- Erfarenhet av arbete i stab eller kansliverksamhet
- Flerårig erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, främst statliga myndigheter
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
- Förståelse och kunskap om Migrationsverkets organisation och uppdrag
- Kunskap om och erfarenhet av Migrationsverkets interna processer
- Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete och goda kunskaper om gällande lagstiftning
- Erfarenhet av chefsuppdrag inom statlig myndighet
- Erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan bli aktuellt
Arbetstider: Förtroendearbetstid
Placering: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 4 december 2025.
