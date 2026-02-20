Kanslichef Rkuf
2026-02-20
Vi är det unga Röda Korset. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Vår organisation är politiskt och religiöst obunden och är en del av rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som finns i 192 länder över hela världen. Vi utgår från att du delar Röda Korsets Ungdomsförbunds värdegrund och att du är intresserad av Ungdomsförbundets frågor.
Är du Röda Korsets Ungdomsförbunds kanslichef?
Vågar du utmana dig? Att leda människor är en sak. Att leda en medlemsstyrd organisation där barn och unga sätter riktningen och humanitära behov står i fokus är något annat.
Nu söker vi vår nästa kanslichef.
Organisationen där barn och unga bestämmer
Hos Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) arbetar vi tillsammans med barn och unga - inte för dem. Vi möter humanitära behov och arbetar för ett Sverige där alla barn och unga tas på allvar, känner trygghet och växer upp på lika villkor.
Runt om i landet engagerar sig barn och unga genom våra verksamheter och lokalföreningar. Som tjänsteperson möjliggör du barn och ungas organisering, stöttar initiativ till lokal och nationell behovsstyrd verksamhet och ser till att den fungerar i praktiken. Vi finansieras genom bidrag från Svenska Röda Korset och externa projektmedel från myndigheter och fonder.
Nu söker vi en kanslichef som vill leda detta arbete.

Om tjänsten
Kanslichefen är RKUF:s högsta tjänsteperson och arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.
Som kanslichef leder du en personalorganisation med cirka 17 medarbetare, varav två chefer och ett mindre resursteam som rapporterar direkt till dig. Du leder verksamheten självständigt inom de ramar styrelsen beslutar - genom tillit, kommunikation och dialog.
Rollen innebär nära samarbete med en ideellt vald styrelse, vilket kräver att du är lyhörd och kan omsätta beslut till praktik utan att ta över ägarskapet. Du är länken mellan förtroendevalda och personalorganisation, arbetar nära förbundsordförande och förbundsstyrelse samt deltar i styrelsens möten som föredragande.
Om dig
Du får saker att hända - inte genom att göra allt själv, utan genom att skapa tydlighet, riktning och delaktighet. Du har erfarenhet av att bryta ned strategiska mål till en operativ verksamhet, följa upp och utvärdera verksamhet. Du är handlingskraftig och drivs av måluppfyllelse, samtidigt som du omvärderar när verkligheten kräver det. Ekonomi är för dig ett verktyg för verksamhet, inte tvärtom.
Du har erfarenhet av arbete med barn och unga och ett analytiskt förhållningssätt kring vilka insatser som gör skillnad. Som ledare är du trygg, tydlig och lyhörd. Du fördelar ansvar, ger stöd och hanterar svåra samtal.
Du trivs i en medlemsstyrd organisation där beslut växer fram i dialog med styrelse och ideellt engagerade. Du har lätt att navigera mellan engagemang och struktur och ser värdet i båda. Du trivs med att samordna parallella processer. Du håller ihop helheten - från idé till resultat.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift och delar Röda Korsets värderingar i både ord och handling.
Kvalifikationskrav:
Erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning av insatser
Erfarenhet av budgetplanering och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av personalansvar samt kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljö
Erfarenhet av arbete i eller gentemot en styrelse
Relevant högskoleutbildning
Meriterande:
Erfarenhet av finansiering i idéburen sektor
Etablerat nätverk inom civilsamhälle, offentlig sektor eller näringsliv
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Tjänsten är i första hand placerad på vårt huvudkontor i Stockholm men kan eventuellt också förläggas till något av våra kontor i Malmö, Göteborg eller Umeå. Resor samt kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi välkomnar särskilt sökande som bidrar till ökad mångfald i organisationen. Uppdraget innebär nära arbete med och för barn och unga. Vi ser därför positivt på erfarenheter som bidrar till igenkänning och relevans i mötet med vår målgrupp.
Har du en bakgrund eller erfarenheter som du tror är relevanta för tjänsten och uppdraget men inte ryms fullt ut inom beskrivningen ovan? Utmana oss och sök!

Så ansöker du
Du söker genom att svara på urvalsfrågorna och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdag är 9 mars 2026. Rekryteringsprocessen innehåller urvalstester, intervjuer, arbetsprov, bakgrundskontroll och referenstagning. Välkommen att kontakta Förbundsordförande Li Nester, li.nester@redcross.se, vid frågor om tjänsten.
, vid frågor om tjänsten.
