Kansliassistent (administratör) till anstalten Hall
Kriminalvården, Anstalten Hall / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-02-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Hall i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Anstalten Hall strax utanför Södertälje har, utöver normalavdelningar, också specialavdelningar för intagna med särskilda behov och en av landets tre säkerhetsenheter. Vid anstalten arbetar cirka 400 medarbetare och 20 chefer som förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare, servicetekniker m fl. Anstalten tar emot drygt 350 intagna som sysselsätts med t.ex. utbildning, behandlingsprogram, annan strukturerad verksamhet eller i anstaltens arbetsdrift.
Till anstalten tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. För dig som bor långväga från Södertälje kan anstalten eventuellt tillhandahålla logi under en tidsbegränsad period. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som administratör vid anstaltens kansli bistår du tillsammans med tre kollegor medarbetare och avdelningar inom anstalten med administrativt stöd. Du kommer att ansvara för bland annat klienthandlingar, upprättande av strafftidsbeslut, posthantering, arkivering, diarium, protokollskrivande samt hantering av myndighetens inkommande mail. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma såsom beställningar av olika slag och ekonomiadministration. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis. Kontakter och samverkan förekommer frekvent med annan personal inom såväl Kriminalvården som andra myndigheter och organisationer.Kvalifikationer
Du som person har lätt för att samarbeta med andra människor och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är noggrann, har förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen, gärna med inriktning mot juridik, ekonomi, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
* Minst 2 års aktuell erfarenhet av administrativt arbete (aktuell erfarenhet innebär inom de senaste 5 åren).
* Erfarenhet av administration i offentlig verksamhet.
* Förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska.
* God IT-kompetens t.ex. i form av goda färdigheter i Officepaketets program.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med ekonomi, diarieföring, arkiv, sekretessbelagda dokument, hantering myndighetsmail och liknande.
* Erfarenhet av arbete med juridiska inslag och/eller akademiska meriter inom det juridiska området.
* God kunskap om förvaltningslagen.
* Aktuell erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Hall Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Camilla Kvick camilla.kvick@kriminalvarden.se Jobbnummer
9740696