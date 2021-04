Kandidatansvarig student till OnePartnerGroup i Jönköping - OnepartnerGroup Jönköping AB - Ekonomiassistentjobb i Jönköping

OnepartnerGroup Jönköping AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping2021-04-12Vi på Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag, OnePartnerGroup, söker nu dig som vill kombinera dina studier med ett varierat och givande extrajobb på vårt kontor i Jönköping. Hos oss kommer du chansen att få en inblick i hur rekryterings- och bemanningsbranschen fungerar och dess olika processer, vilket du kommer ha nytta av i både dina studier men också i yrkeslivet framöver, som kanske fortsätter hos oss efter studierna? Låter det som att det är dig vi söker? Läs då mer om tjänsten nedan!Först och främst, vilka är vi på OnePartnerGroup?Vi är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har över 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav. Med värdeorden framåtlutad, schysst och lagspelare i ryggen har vi lyckats med att etablera vårt varumärke över hela landet. Orden är hämtade från idrottsvärlden och står för att vi på OnePartnerGroup alltid vill ligga steget före i branschen, samtidigt som vi vill agera schysst mot våra kunder, konsulter, kandidater och varandra - alltid ta laget före jaget med andra ord!2021-04-12Annonsering av tjänster, urval, kontakt med kandidater genom mail och telefonintervjuer samt administrativa uppgifter kommer bli en del av dina arbetsuppgifter under de timmar som du jobbar hos oss. Visst låter det utvecklande och som ett första steg på din fortsatta resa inom arbetslivet? Din profilStuderar en högskoleutbildning inom HR, beteendevetenskap, ekonomi, Service Management eller liknande och har minst ett år kvar av dina studierGärna har tidigare erfarenhet från arbeten inom service och kundkontakt där du fått använda din förmåga att ta egna initiativ och eget ansvarHar mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skriftSom person är du pålitlig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vår dynamiska arbetsmiljö kräver att du är flexibel och har en förmåga att prioritera och organisera ditt arbete även när tempot är högt. Vidare är du orädd och trivs i en miljö där du utmanar dig själv och där du ser möjligheter när du stöter på hinder. Du tar dig gärna an nya uppgifter och att bidra med dina åsikter ser du som en självklarhet. Du kommer arbeta hos oss när behov finns, och då under dagtid, men det kan även finnas möjlighet att jobba mer bestämda timmar per vecka beroende på dina möjligheter och våra behov. Känns det rätt för både dig och oss framöver så kan det finnas chans till en vidare anställning efter din examen, men det är inget vi kan garantera.Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mejl pga. GDPR, ansökning sker endast via denna annons. Vid frågor kontakta isabell.karlsson@onepartnergroup.se Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-10OnePartnerGroup Jönköping AB5686543