Kanal- och medieansvarig inom rekrytering
Randstad AB / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
2026-06-23
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, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vill du spela en nyckelroll i att förvalta och utveckla extern annonsering och arbetsgivarprofilering? Vi söker nu en kanal- och medieansvarig för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Som en central del av rekryteringsenheten kommer du att samarbeta nära både rekryterande chefer, kollegor på HR och kommunikationsenheten, samt externa leverantörer. Rollen är varierande och du växlar mellan att vara rådgivare, konsultativt stöd, samarbetspartner, beställare och utförare. Vi söker dig som besitter en naturlig nyfikenhet och ett genuint intresse för hur vi genom kommunikation kan attrahera rätt talanger. Uppdraget erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med kompetenta kollegor samt möjlighet till flexibla arbetsförhållanden.
I denna roll får du möjlighet att kombinera strategisk planering med operativt genomförande. Du blir bron mellan interna behov och extern synlighet, där du säkerställer att varje initiativ speglar organisationens värderingar. Det är en spännande miljö där din förmåga att bygga förtroende och förståelse för verksamhetens mål är lika viktig som din tekniska kompetens.
Uppdraget är planerat att starta i augusti och sträcker sig fram till årsskiftet. För rätt person finns möjligheter till förlängning. Du ansöker på www.randstad.se,
innan den 2026-07-12. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Madeleine Scherling på madeleine.scherling@randstad.se
eller Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
. Då det är semesterperiod kan det ta lite längre tid att få svar. För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor.
Ansvarsområden
Planera och koordinera rekryteringskommunikation, inklusive kampanjer, annonser och arbetsgivarprofilering.
Vara delaktig vid fotografering och framtagande av rörligt material
Vara en rådgörande part och stödja rekryterande chefer och kollegor i frågor rörande annonsering och val av kanaler.
Agera kontaktperson och samarbetspartner mot externa annonsleverantörer.
Säkerställa att alla insatser är i linje med organisationens strategier för arbetsgivarprofilering.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med digitala, sociala och traditionella medier.
Erfarenhet av att arbeta med kommunikationsplaner, kampanjer samt uppföljning och analys av kommunikationsinsatser.
Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete mot verksamhetens mål.
Talar och skriver obehindrat på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av ett konsultativt och kundfokuserat arbetssätt.
Erfarenhet av extern arbetsgivarkommunikation och rekryteringsannonsering.
Erfarenhet av att vara kravställare gentemot externa leverantörer.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/a6e7dfb1-7a20-44b3-bddc-e5408072c063
Nygatan 17 (visa karta
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803 20 GÄVLE Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9975310