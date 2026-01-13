Kampanjsäljare till Presto!
Söker du efter en meningsfull och givande karriär där du kan hjälpa till att rädda liv? Vill du vara en del av ett företag som fokuserar på att skydda människor mot brandrisker och andra faror samtidigt som du har möjlighet att utveckla din försäljningskompetens? Då har vi en position som kommer att tända en gnista inom dig!
OM TJÄNSTEN
Plötsligt händer det som inte får ske, en brand bryter ut eller någon skadas. En olycka kan få förödande konsekvenser för en verksamhet. Men med rätt skydd går det att undvika eller snabbt hantera om det inträffar. På Presto arbetar erfarna och kunniga medarbetare som är specialiserade på att minimera risker inom olika verksamheter och lokaler. Genom högkvalitativ rådgivning, utbildning, skyddsprodukter och service, hjälper Presto företag och organisationer att skapa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare och skydda sina tillgångar.
Presto grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. De erbjuder även marknadens bredaste sortiment av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar samt expertis inom hantering och underhåll av skyddsrum, allt för att uppfylla gällande lagar och regler och skapa en trygg verksamhet för Prestos kunder.
Som kampanjsäljare för Presto ansvarar du för kontakten med skyddsrumsinnehavare runt om i Sverige. I första steget köper kunden en inventering av sitt skyddsrum och i vidare dialog erbjuder du kunden hjälp med de åtgärder som kan behöva vidtas. Därefter erbjuder du kunden ett årligt underhåll av skyddsrummet för att bibehålla sin standard och funktion.
Ditt arbetsområde kan variera under din anställning på Presto helt beroende på de kampanjer och initiativ som bedrivs, men för närvarande kommer ditt fokus att ligga på Sveriges alla skyddsrum. Presto jobbar tillsammans för att alla Sveriges skyddsrum ska vid behov kunna iordningställas ordentligt och inom rätt tidsram, du är den viktiga länken mellan kunden och Presto.
Du erbjuds
• Marknadsmässig lön med ett välarbetat bonusprogram
• En gedigen introduktion och utbildning med säljtränare för att du ska få rätt förutsättningar att briljera i din roll
• Goda karriärsmöjligher då bolagets utveckling är stark och omfattande
• En positiv arbetsmiljö som skapar gemenskap genom säljtävlingar och andra aktiviteter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av försäljning, från exempelvis serviceyrken att arbeta på callcenter, inom detaljhandeln, B2B eller kundtjänst
• Brinner för att utveckla nya affärer och har en stark kommunikativ sida
• Kan uttrycka dig obehindrat i svenska och engelska både i tal och skrift, detta då språket används dagligen i kontakt med kunder.
Som person är du
• Resultatinriktad
• Har en god samarbetsförmåga
• Flexibel
• Nätverkande
Övrig information
• Omfattning: Heltid, kontorstider.
• Placering: Centrala Malmö
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
