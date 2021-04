Kampanjansvarig inom onlinemarknadsföring! - Talent & Partner AB - Marknadsföringsjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm2021-04-13Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Just nu söker vi för kunds räkning en kampanjansvarig onlinemarknadsföring.FöretagetFöretaget växer och vi letar efter en Campaign Manager. Vi är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm, arbetar i en internationell miljö. Vi utvecklar lösning som förändrar sättet att planera och köpa onlineannonsering. Vi erbjuder en världsklass Plattform Demand Side med vårt egenutvecklade unika teknik. Om du vill bli en del i ett växande och ledande företag inom en mycket spännande bransch, läs och ansök.2021-04-13Dina huvudsakliga kvalifikationer är din sociala kompetens, ditt tekniska intresse och din förmåga att anpassa sig och lära sig nya saker. Som person förväntar vi oss att du är positiv och bekväm med mycket ansvar i en informell miljö. Du förväntas också finna det utmanande och givande att hitta lösningar och diskutera dessa med våra kunder, dina närmaste kollegor och våra utvecklare.Vi förväntar oss att du:Ha en universitetsexamenHar minst 2-3 års erfarenhet av marknadsföring på nätetÄr tekniskt kunnigFöreträdesvis upplevt med Real Time budgivning eller SearchÄr proaktiv, lösningsorienterad och har erfarenhet av kundrelationerKan arbeta självständigt och når tilldelade målGillar att ta mycket ansvar och njut av en fartfylld miljöÄr bekväm med både tal och skrift på svenska och engelskaCampaign Manager/Kampanj ansvarigAtt arbeta som en Campaign Manager kommer att göra dig en expert på vårt eget system. Använda den kompetens ni kommer att stödja vår säljavdelning i möten med potentiella kunder och även för merförsäljning till befintliga. Du backas upp av ett stort antal experter inom alla olika produktområden vårt system erbjuder.Några av dina viktigaste uppgifter är att:Ha strategiska möten med våra kunder för att hjälpa dem att utnyttja vårt system på bästa sättStötta säljavdelningen med din expertisBli en samverkan mellan kunder och våra utvecklareUtbilda kunder i användandet av vårt systemInföra nya funktionerSamordna och kvalitetssäkra reklamkampanjerI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-27Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5686682