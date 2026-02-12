Kammarsekreterare till kammarkansliet
2026-02-12
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en kammarsekreterare för tjänstgöring vid kammarens sammanträden och juridisk granskning av riksdagens ärenden.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som kammarsekreterare kommer dina arbetsuppgifter att vara knutna till kammarens verksamhet. Du kommer att biträda talmannen vid ledningen av kammarens sammanträden och ha en central roll vid kammarens omröstningar. Du kommer även att delta i den konstitutionella granskningen av interpellationer och skriftliga frågor samt ta fram promemorior om kammarens verksamhet. Arbetet innebär att du har en stor mängd kontakter med riksdagsledamöter och utskotts- och partikanslier. Du kommer även att delta i myndighetens utvecklingsarbete där du bidrar med din kunskap om kammarens verksamhet, till exempel vad gäller beredskapsfrågor kopplade till kammaren. Schemalagd kvälltjänstgöring förekommer löpande.Kvalifikationer
Du ska vara jurist eller statsvetare eller ha annan samhällsvetenskaplig examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från arbete med riksdagens beslutsprocess eller lagstiftningsarbete i Regeringskansliet är meriterande.
Arbetet förutsätter att du snabbt kan ställa om mellan olika arbetsuppgifter och att du kan leverera underlag med kort leveranstid men ändå hålla hög kvalitet. Du behöver vara noggrann och kunna arbeta självständigt, även under tidspress. I arbetet ställs du regelbundet inför frågeställningar som kan vara komplexa och politiskt känsliga, och du behöver kunna fatta egna beslut. Arbetet fordrar också att du har god språkkänsla och kan uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift.
Stora delar av arbetet genomförs i nära samarbete med kollegorna på kammarkansliet. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, till exempel behöver du vara flexibel och bra på att kommunicera.
Tillträde hösten 2026 eller efter överenskommelse. Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
I denna process ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 5 mars 2026.
Referensnummer: 1176-2025/26.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
• Ann Larsson, chef, 08-786 50 66
• Lisa Franck, HR-specialist, 08-786 41 08
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning

Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9739905