KAM till en av Stockholms största contentbyråer

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-04Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Vi söker just nu en KAM Annonsering på varumärkessiter till en av Stockholms största contentbyråerBolagetBolaget som är aktivit inom content- och native är sprungna ur Sveriges äldsta nativebyrå som tog native advertising till Sverige. För nio år sedan förändrade de synen på både journalistik och marknadsföring, nu bryter de ny mark igen och introducerar Native 2.0 tillsammans med nya ägare. Vi har förändrat mycket i företaget och med det sker även en stor omställning på säljavdelningen. Vi söker därför en ny säljdriven kollega som vill vara med på en fantastisk resa med Sveriges bästa nativeprodukt!2021-04-04Minst 2 års erfarenhet inom försäljning.Eftergymnasial utbildning ses som meriterande.Önskvärt är ett etablerat nätverk bland de största mediebyråerna.God erfarenhet av att leda stora kunder och projekt.Mycket god samarbetsförmåga och social kompetens.God förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara mycket drivande.Ett mål och resultatinriktat fokus.Ett strukturerat arbetssätt som stöttar givna kunders utveckling.Ett analytiskt kunnande och förståelse.Arbetsuppgifter och ansvarsområdenHög aktivitet, du ansvarar för att upprätthålla vår närvaro hos kunderna. Både via samtal och fysiska besök. Hög aktivitet är ett ledord inom bolaget. Hög digital kunskapsnivå, du ansvarar för att du som säljare håller en hög kunskapsnivå kopplat till alla varumärken bolaget representerar. Det finns även en förväntan på att du har en egen vilja att kunskapsutveckla dig själv även i mediekanaler vi inte representerar. Inspirerande kollega, du ansvarar för att bidra till ett klimat som inspirerar när det kommer till "viljan att alltid prestera än bättre", "viljan att alltid lära sig mera och nytt" och "viljan att dela med sig av kunskap och erfarenheter". Lagkänsla, det förväntas att du är med och skapar ett klimat där alla i teamet förstår vikten och utvecklingsmöjligheterna av att hjälpa varandra, dela med sig av sig kompetens samt bidra till vår feedbackkultur. Vinnarinstinkt, du förväntas bidra med en inställning där det är självklart att alltid vilja prestera bästa möjliga resultat både när det kommer till hårda värden som intäkter och mötesaktivitet.Kortfattad beskrivning av befattningens uppdragDetta är en roll som ställer krav på affärsmannaskap och en vilja att ta bolagets display och annonseringsområde till nästa nivå! Vi söker dig som brinner för försäljning och har viljan att prestera i en av medie Sveriges bästa säljorganisationer. Rollen innefattar daglig kontakt och ansvar för några av de största annonsörerna på marknaden, direktkunder och mediebyråer. Du kommer att ansvara för annonskunderna och öka värdet på dessa och driva affärerna framåt. Din position hos såväl kund som byrå är rådgivande och affärsmässig. Att behålla och omvandla printintäkter till digitalintäkter är ett fokusområde. Du kommer även att vara med och ta ansvar för försäljningsbudgeten gällande annonseringsmöjligheterna på bästa sätt når sitt totala intäktsmål. Strategisk och taktisk planering för givna kunder och byråer. Vara en bidragande del i att skapa Sveriges/Nordens bästa säljkultur som attraherar de bästa säljarna på marknadenBolaget är ett av Sveriges främsta mediebolag med fantastiska sajter kopplat till annonsaffären och representerar alla bolag inom koncernen och tillhörande sajter med en primär annonsaffär i print och digitalt. Vi sätter kunden i fokus på ett sätt som är nytt, annorlunda, relevant och modigt. Bolaget representerar 10 miljarder annonsvisningar varje månad hos några av Sveriges starkaste varumärken.Utveckling & KarriärInom bolaget är utvecklingsmöjligheterna stora, både när det gäller karriär och personlig utveckling. Vi har eftertraktade interna sälj­ och ledarutbildningar som håller en hög nivå. Vi brinner för att utveckla morgondagens ledare eller hitta våra nya säljstjärnor.I rollen på bolaget kommer du att jobba i en försäljningsorganisation med vind i seglen! Vi erbjuder dig en innovativ, avslappnad miljö i öppet landskap. Du kommer till ett team med lång erfarenhet inom marknadsföring och sälj där de gemensamma målen är lika viktiga som de personliga. Vi erbjuder stor frihet att påverka arbetsdagen samtidigt som vi förväntar oss hög leverans. Vi har högt i tak och älskar att ha kul på jobbet.