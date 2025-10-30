KAM Stockholm - Martin & Servera Restauranghandel
2025-10-30
Kan du sälja med omtanke? Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen framåt och jobbar varje dag hårt för att göra varje dag lite godare, alltid på ett sätt som skapar en mer hållbar bransch. Och som Key Account Manager är du en viktig del av helheten. I ditt säljarbete bygger du goda relationer med våra kunder, utifrån deras behov och din passion för mat och dryck. Med omtanke om kunderna och kunskap om deras vardag, stärker och breddar du deras affärer, på kort och lång sikt. Du blir också en del av en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop.
Vi söker nu en Key Account Manager till vårt team i Stockholm som specifikt kommer ansvara för våra större privata kundkonstellationer i Stockholm och bygga relationer och bearbeta nykunder inom samma segment. Du bearbetar kunderna genom besök hos både de operativa beställarna i driften på enheterna eller genom att bearbeta ägare/inköpsansvariga centralt. Målet är att växa lönsamt och utvecklas tillsammans med kund på fastställda gemensamma mål.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
För oss är hållbarhet inte bara ett fint ord utan en självklar del av precis hela vår verksamhet. Hos oss blir du en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för att bidra till en hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter.
En varierande vardag.
Du skapar goda relationer, räknar på affärer, driver försäljning och bidrar till lönsam tillväxt. Att stötta och utveckla våra kunders verksamhet, ha koll på trender och koppla ihop våra kunder med våra specialistbolag, är en naturlig del av jobbet. Hos oss får du en händelserik och varierande vardag där din kompetens är viktig.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har ett stort intresse för människor och är duktig på att skapa goda relationer.
• Har ett genuint intresse för mat & dryck.
• Har en eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att jobba i CRM eller andra affärssystem.
• Har erfarenhet från tidigare arbete inom försäljning och/eller restaurangbranschen med ett brett befintligt nätverk.
• Drivs av en nyfikenhet och att du får energi av att träffa nya människor.
• Ett boende i Stockholm med omnejd.
• B-körkort är ett krav för rollen.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I alla våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista dag att ansöka är 12 november 2025
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Bolag: Martin & Servera Restauranghandel AB
Adress: Lindhagensgatan 133, Kungsholmen
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mattias Jonsteg på mattias.jonsteg@martinservera.se
eller Clara Holmstedt (HR-Partner), clara.holmstedt@martinservera.se
. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9581592