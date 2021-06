KAM Public Sector till Mer Sweden - Insikta AB - Säljarjobb i Helsingborg

Insikta AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-06-28På Mer blir du en del av ett ambitiöst gäng med massor av pionjäranda, vi drivs alla av att vara med och bidra till omställningen till elektrifierat! Vi vill inte bara erbjuda helhetslösningar för elbilsladdning utan göra allt vi kan för att sprida kunskap och inspirera fler till att välja elbil.Vår medarbetare som haft rollen fram tills nu blir vår nya Head of Business Development och därför söker vi nu hans ersättare. Som KAM Offentlig Sektor ansvarar du för utvecklingen av våra partnerskap med b la ett tiotal energibolag. Du är med och påverkar och utvecklar partnerskapen genom att stötta energibolagens sälj- och marknadsavdelningar via telefon, digitala kundmöten och fysiska kundmöten. Du säkerställer att energibolagens ledning och säljkår får kunskap och verktyg för att kunna erbjuda våra tjänster inom elbilsladdning till sina slutkunder i sin respektive region. Samtidigt genomför du vid behov också sambesök när energibolagens större kunder har behov av anpassade paketeringar för lokala laddlösningar.Genom digitalisering skapar Mer löpande nya tekniska lösningar som utvecklar vår affärsmodell. Du kommer att med lyhördhet för kundens önskemål och våra nuvarande lösningar samarbeta med marknadsavdelning och affärsutveckling för att i tillsammans med energibolagen ta fram säljdrivande kampanjer samt kundanpassade lösningar, till exempel hemmaladdning och publik laddning. Rollen som KAM innebär ett övergripande kanal-, kund-, prissättnings- och budgetansvar. I säljteamet får du sällskap av fem energiska KAM-kollegor som driver försäljningen b.la direkt mot företag, fastighetsbolag och bilmärken med tillhörande återförsäljare. Du rapporterar till Head of Sales and Marketing på huvudkontoret i Helsingborg.I arbetsuppgifterna ingår:aktivera och utveckla samarbetsavtal med partners inom energibolag och offentlig sektorlöpande bearbeta/utbilda via digitala/fysiska mötensvara på förfrågningar och skapa och följa upp offerter och avtalsamarbeta med och överlämna digitala kundprojekt till operationsproaktivt bearbeta potentiella samarbetspartners och skapa nya strategiska samarbetsavtalmedverka på mässor, event och säljaktiviteter hos våra samarbetspartnersansvara för direktupphandlingar samt offentliga upphandlingarVem är du?Du drivs av att skapa affärer och förstår konceptet partnerförsäljning. Som person är du positiv och prestigelös och gillar att hitta lösningar tillsammans med kunder och kollegor. Du har erfarenhet av konceptförsäljning och/eller Key Account Management med eget budgetansvar där du har skaffat dig en stor affärsförståelse. Du är kommersiellt och tekniskt nyfiken, trivs på en dynamisk och omväxlande arbetsplats med högt tempo och ser förändringar som en naturlig del av vardagen. Vi ser det som extra meriterande om du har erfarenhet av partnerförsäljning och kanalförsäljning.Du har en relevant akademisk utbildning, god IT- och systemförståelse och kommunicerar obehindrat i tal och skrift på engelska och svenska. Förmånsbil ingår i rollen. Du utgår från vårt huvudkontor i Helsingborg.Mer erbjuder digHos oss får du arbeta i en miljö där laget går före jaget och vi ställer upp för varandra och hjälps åt att nå våra mål och få nöjda kunder. När du gått igenom vår introduktionsplan får du ett stort självständigt ansvar för att ta fram säljstrategier och planera och genomföra dina arbetsuppgifter. Mer leder utvecklingen inom branschen och du kommer att få stor möjlighet att utvecklas i takt med att bolaget och marknaden utvecklas. Vi befinner oss i en snabb utvecklingsfas och plöjer ny marknad - vilket innebär att vi ännu inte har alla processer på plats utan skapar dem efterhand.Våra värderingar - Vi vågar, - Vi har roligt, - Vi levererar - utgör grunden för vårt arbete.AnsökAnsök gärna snarast via länken, dock senast den 15/8 2021. Vi behandlar självklart din ansökan konfidentiellt. Om du har frågor ber vi dig att maila vår samarbetspartner Insikta AB Charlotte Olsson, charlotte@insikta.se Vi påbörjar först intervjuer under augusti.Vi vill något Mer Vi brinner för att skapa den bästa möjliga laddupplevelsen. Oavsett om det är hemma, på arbetsplatsen eller längs vägen. Mer är en europeisk laddkoncern, beståendes av flera e-mobilitetsföretag i Europa. Även om Mer grundades 2020 består laddportföljen av företag i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien som har många års erfarenhet av e-mobilitet.Mer Sweden, tidigare Bee Charging Solutions och Grön Kontakt AB, utgör Mer-koncernens svenska organisation. Huvudkontoret ligger i Helsingborg och vi är i dagsläget är ca 30 medarbetare. Mer Sweden ägs av Statkraft, Jämtkraft, Tekniska verken i Linköping och Öresundskraft.Läs mer på https://se.mer.eco/ Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-28Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-15Insikta AB5835048