KAM inom AI och onlinebaserade medietjänster
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-17
Key Account Manager inom smarta AI och onlinebaserade medietjänster
Bolaget levererar juridiska onlinebaserade tjänster och verktyg som hjälper yrkesverksamma företag och kommuner att fatta rätt beslut och kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi söker nu dig som inte bara kan kommunicera detta värde, utan faktiskt vara just det värdet.
Som Key Account Manager hos på bolaget ansvarar du för att utveckla många av våra viktigaste kunder. Naturligtvis identifierar du även nya affärsmöjligheter hos potentiella kunder parallellt. Med stor vana skapar du och genomför kundplaner, tar initiativ till aktiviteter som ger kunderna fördjupad kunskap och mervärde. Vidare arbetar du ständigt med att på ett strukturerat och proaktivt sätt med att öka och bredda försäljningen hos dina kunder.
Om dig
Du älskar att vara ute hos kund där du på ett konsultativt och affärsmässigt sätt driver dialogen till att handla om hur de på bästa sätt kan få utväxling av våra tjänster. Din genuina affärsglädje stöttas av din strukturella sida och du får ofta höra att du är förtroendeingivande.
Rollen innebär att proaktivt bearbeta den svenska marknaden genom en stor grad av personliga möten. Du kommer själv ansvara för din egen kundportfölj och arbeta med löpande försäljning, kundbearbetning och kundutveckling av nya kunder genom hela säljprocessen.
Budget- och kundansvar.
Aktivitetsansvar, samt att föreslå åtgärder för fortsatt måluppfyllnad.
Ansvar för att skapa långsiktiga relationer med kunden samt en kontinuerlig kundbearbetning för en fortsatt ökad kundnöjdhet.
Din erfarenhet
Har minst 5 års erfarenhet av uppsökande försäljning B2B, företrädelsevis med erfarenhet av tjänste- eller konceptförsäljning
Har en positiv och utåtriktad personlighet samt intellektuell höjd
På ett affärsmässigt sätt är van att approchera beslutsfattare på C-level
Erfarenhet av att arbeta självgående, långsiktigt och med dokumenterade erfarenheter inom relationsskapande försäljning.
Flytande i svenska i tal och skrift.
God kunskap i Microsoft Office.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100%, start enligt överenskommelse
Ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag i snabb utveckling.
Stor frihet under ansvar.
Chansen att påverka din egen vardag och roll.
Möjligheten att vara med på vår tillväxtresa där din insats premieras och spelar stor roll.
En rolig och stimulerande tjänst i ett mycket kompetent team.
En kunnig organisation, givande arbete och en trevlig och professionell arbetsmiljö.
Konkurrenskraftigt erbjudande och lockande provisioner ovanpå det.
Ljusa och trevliga lokaler i Stockholm.
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar får gärna innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb.
