Kalvskötare och robotmjölkning

Persson, Leif Ingemar / Djuruppfödarjobb / Sjöbo
2025-09-29


Kalvskötsel, utfodring, rengöring, tillsyn, flyttning av kalvar vid behov.
mjölkning av nykalvade kor.

Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: anetteparup@hotmail.com

Detta är ett deltidsjobb.

Långarödsvägen 264-29 (visa karta)
275 68  VOLLSJÖ

För detta jobb krävs körkort.

