Kalvskötare och robotmjölkning
Persson, Leif Ingemar / Djuruppfödarjobb / Sjöbo Visa alla djuruppfödarjobb i Sjöbo
2025-09-29
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Persson, Leif Ingemar i Sjöbo
Kalvskötsel, utfodring, rengöring, tillsyn, flyttning av kalvar vid behov.
mjölkning av nykalvade kor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: anetteparup@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Persson, Leif Ingemar
Långarödsvägen 264-29 (visa karta
)
275 68 VOLLSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Persson Leif Ingemar Jobbnummer
9532017