Kallslagningsoperatör
2026-01-02
På vår kallslagningsavdelning bearbetas material från tråd till färdig skruv. Som operatör är ditt ansvar att ställa maskiner, övervaka processer, kontrollera kvalitet och administrera utfall i våra administrativa system.
Tillsammans med ditt team ansvarar du för en eller flera maskiner i flermaskinsdrift och säkerställer att produktionen sker effektivt, säkert och med högsta kvalitet.
Våra maskiner är till viss del automatiska men kräver också manuell justering och handpåläggning till följd av att vi ställer höga kvalitetskrav på produkterna vi tillverkar.
Operatörsunderhåll av maskiner ingår i tjänsten. Med hjälp av tillverkningsordrar planerar och strukturerar du din arbetsdag till att bli så produktiv som möjligt. Du har möjlighet att själv ansvara över ditt arbete och problem som uppstår. Skulle du behöva hjälp finns erfarna kollegor och teknikorganisationen som stöd.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Kvalifikationer
De som lyckas bäst hos oss är de som har ett stort intresse för maskiner och mekanik - inte nödvändigtvis de med längst erfarenhet av industri. Kanske har du kört folkrace, cross eller ägnat dig åt annat mekaniktätt intresse på fritiden? Utöver ditt mekanikintresse har du även ett generellt teknikintresse och är en van datoranvändare.
Vår tillverkning ställer höga krav på oss som arbetar här men det innebär också stora möjligheter till personlig utveckling. Bultens maskinpark är både ung och modern samt gammal och beprövad. Gemensamt är att alla maskiner och processer är i ständig förändring och förbättring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för alla våra tjänster.
God svenska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Truckkort är meriterande då truckkörning ingår i tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bulten Hallstahammar AB
(org.nr 556261-2506)
Industrigatan (visa karta
)
734 27 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Bulten Hallstahammar AB Jobbnummer
9667620