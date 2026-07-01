Kallskänksansvarig
Sodexo AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-01
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Som ansvarig över kallis till en av våra större restauranger får du leda med ett högt tempo, stor variation och tydligt fokus på kvalitet och hållbarhet.
Vi serverar dagligen cirka 700 lunchgäster, samtidigt som vi levererar catering, cafébeställningar och arrangerar middagar, event och matlagningsaktiviteter. Här en verksamhet där du både får arbeta praktiskt och bidra med din kreativitet!
Om rollen:
Som ansvarig i kallskänken säkertställer du att kvaliteten är hög och att det finns variation i utbudet. Du ansvarar och säkerställer att vi lagar goda och hållbara rätter.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
Leda, coacha och utveckla teamet i kallskänken
Inköp
Menyplanering och utveckling av utbud och salladsbuffé
Livsmedelssäkerhet (HACCP)
Arbetsmiljö och kvalitetssäkring
Vi söker:
Erfarenhet av att leda team
Vana att utveckla och genomföra menybyten cateringmeny, sallader, caféutbud
Erfarenhet av à la carte
Säkersställa drift och leverans
Flytande i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
Möjligheter att växa inom företaget
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi tillämpar en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten är en heltidstjänst vardagar dagtid, någon kväll kan förekomma.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan där vi vill se dina tidigare erfarenheter som ledare och ditt intresse för matlagning. Sista ansökningsdagen är 6/8-2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida!
Frågor, då är du välkommen att kontakta Jessica Thelin jessica.thelin@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
106 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9987859