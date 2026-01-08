Kallskänka till Pressbyrån Uppsala Centralstation
2026-01-08
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Grunden i vår verksamhet är att vara enkel, snabb och tillgänglig för alla. Det avspeglas hos våra medarbetare som är lyhörda, välkomnande och engagerade - de som gör oss till ett folkligt företag där man trivs, helt enkelt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet. Och eftersom service självklart ligger i vår ryggrad är vi alltid måna om att vårda relationer med både medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som kallskänkaVi söker en engagerad kallskänka till vårt team. Denna annons riktar sig till dig som är positiv, passionerad och noggrann i att bereda läckra, visuellt tilltalande frallor och baguetter. Du kommer bl a att ansvara för att planera, förbereda och bereda produkter som är goda och ser lockande ut till våra kunder. Du kommer att arbeta i en miljö där det är högt tempo. Noggrannhet, effektivitet och en hög arbetsmoral är nyckeln till din framgång.
Du har
- Förmåga att arbeta självständigt och hålla motivationen uppe
- Uthållighet och fysisk styrka för att klara av ett fysiskt arbete
- En känsla för detaljer och för en högkvalitativ matberedning
- Förmåga att behålla lugnet i en snabb arbetsmiljö
- Tillgänglighet tidigt på morgonen
Dina erfarenheter
För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år och hanterar det svenska språket. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en arbetsplats där du arbetat med beredning av produkter och har kunskap inom livsmedelshantering och dess lagar. Erfarenheter specifika för varje annons ex erfarenhet av service, butik mm.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Tjänsten är en en visstidsanställning. Tjänsten är på deltid på 15-20 timmar per vecka. Dina arbetstider kommer att variera enligt ett rullande fyraveckorsschema.
Arbetet kommer att vara mellan 05.00-09/10.00 3-4 ggr/vecka, så det passar perfekt för dig som behöver ett extra-jobb. Eftersom du börjar kl 05.00 behöver du kunna vara på plats innan det för att hinna byta om. Tjänsten startar i februari och är tom juni, men kan även övergå till ett sommarjobb fram till september.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på Pressbyrån.se
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar!
Om Pressbyrån
Pressbyrån är Sveriges mest nytänkande och tillgängliga kiosk. Visste du till exempel att Pressbyrån ligger bakom både Sveriges första pinnglass och det svenska inrikesflyget? Vi är Sveriges största conveniencekedja med runt 300 butiker över hela Sverige.
Våra butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare enligt vårt franchisingskoncept.
Reitan Convenience i Sverige
Reitan Convencience Sverige äger Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum.
Har du synpunkter att dela eller vill komma i kontakt med oss. Vänligen ta kontakt med oss via Reitan Convenience Sveriges hemsida https://www.reitanconvenience.se/kontakt Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
