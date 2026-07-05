Kallskänka till Mollösunds Wärdshus
Ocean Group Sweden AB / Kockjobb / Orust Visa alla kockjobb i Orust
2026-07-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ocean Group Sweden AB i Orust
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-05Om företaget
Mollösunds Wärdshus är ett anrikt värdshus längst ut på Orust, i den gamla fiskebyn Mollösund. Köket är husets hjärta och vi lagar ärlig, säsongsbetonad mat med råvaror från havet och Bohuslän.
Om rollen
Vi söker en kallskänka som ansvarar för det kalla köket – förrätter, sallader, desserter, smörgåsbord och uppläggning. Du har ett öga för det vackra på tallriken och håller ordning och hygien i toppklass. Hos oss är det högt tempo, mycket som händer och ett härligt gäng som har roligt tillsammans.
Anställning
Säsongsanställning med tillträde omgående – under sommaren kör vi för fullt. Heltid eller deltid enligt överenskommelse, lön enligt överenskommelse. Under hösten kan det finnas fortsatt arbete, då mer inriktat på helger, evenemang och konferenser.
Bra att veta
Bor du inte i närheten kan personalboende ordnas.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@wards.se
. Urval sker löpande – vänta inte med att höra av dig.Dina arbetsuppgifter
Förbereda och lägga upp kalla rätter, förrätter och desserter
Ansvara för smörgåsbord och buffé vid grupper och fest
Hålla hygien, ordning och egenkontroll i kalla köket
Stötta det varma köket vid behovKvalifikationer
Erfarenhet av kallskänksarbete eller liknande köksarbete
Noggrann, snabb och estetiskt lagd
Ansvarstagande och lagspelare
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande
Restaurang- eller kockutbildning
Vana vid buffé och festarrangemang
Bor på eller nära Orust Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: info@wards.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Group Sweden AB
(org.nr 556818-3866), https://www.wards.se
Kyrkvägen 9 (visa karta
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474 70 MOLLÖSUND Arbetsplats
Mollösunds Wärdshus Jobbnummer
9992741