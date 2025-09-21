Kallskänka sökes för heltidstjänst
2025-09-21
Vi söker en erfaren kallskänka för arbete i liten delikatessbutik. Som kallskänka här på Lisas Skafferi är du ansiktet utåt mot våra kunder.
Det är ett varierande och ibland stressigt arbete. Förutom att tillreda sallader, smörgåsar, stubbar mm till vår butiksdisk, så betjänar vi kunder över disk. Vi säljer också dagens lunch varje vardag, mest som take away, men en del kunder väljer att äta på plats i butiken. Sedan tillkommer vår catering. Vi erbjuder festfat, smörgåstårtor mm som catering, detta sköts till största delen av våra kallskänkor.
Arbetet är förlagt på två kallskänkor som jobbar omlott. Öppningspass varieras med stängningspass, varannan lördag är schemlagd.
Tjänsten börjar som en provanställning på 6 mån med fast schema. Tjänsten övergår sedan till en tillsvidareanställning. Vi önskar någon som kan börja relativt omgående.
Ett glatt humör är något som vi prioriterar högt. Vi är ett litet team som jobbar tillsammans men med olika ansvarsområden. Vidare så krävs det att du kan arbeta både självständigt och i team, att du är noggrann och kan hålla god ordning.
Vi har kollektivavtal med Visita/Hotell-Restaurang.
Ansökan görs av Dig personligen till jobb@lisasskafferi.se
Vi vill ha din CV samt ett personligt brev. Du får också gärna titta förbi och göra ansökan personligen, men vi vill ändå ha CV och personligt brev till ovan mailadress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@lisasskafferi.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Deli AB
https://lisasskafferi.se/
