Kallskänka / Kock för helgarbete till Fosch

Fosch Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm
2026-02-10


Vi söker en kallskänka/kock för helgarbete hos oss på Fosch i Stockholm.
Arbetet kan vara varannan helg eller varje helg, enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär främst arbete med enklare cafémat, men du är också en del av helheten i verksamheten. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Förberedelse och tillagning av enklare cafémat
Smörgåsar, sallader och enklare varmrätter
Hjälpa till i butiken med disk
Disk och allmän ordning i kök och café

Vem är du?
Du har erfarenhet som kallskänka, kock eller liknande (krav eller stark merit)
Du är självgående, noggrann och ansvarstagande
Du rivs med varierade arbetsuppgifter
Du har god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat tänk

Vi erbjuder
Helgarbete i ett etablerat och omtyckt café
Trevlig arbetsmiljö och sammansvetsat team
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Centralt läge i Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
CV och personligtbrev i PDF
E-post: mat@fosch.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka/Kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fosch Stockholm AB (org.nr 559043-8676)
Löjtnantsgatan 8 (visa karta)
168 76  STOCKHOLM

Jobbnummer
9735200

