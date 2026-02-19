Kallskänka/ Kock 80% tillsvidareanställning
Rosea KB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosea KB i Göteborg
Vill du arbeta i en grön oas mitt i centrala Göteborg? Rosenkaféet beläget i vackra Trädgårdsföreningen har nu fått nya ägare och söker därför en engagerad och kreativ kallskänka/kock på 80% som vill bli en del av vårt team.
På Rosenkaféet möts stadens puls och naturens lugn i en inspirerande miljö där vi serverar nybryggt kaffe, kvalitetsbakverk, smörgåsar, sallader och varmrätter till både göteborgaren och turisten. Vårt fokus ligger på kvalitet, service och matglädje!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som kallskänka/ kock hos oss på Rosenkaféet arbetar du med förberedelser och tillagning av kalla och varma rätter, sallader och smörgåsar. Du ansvarar för att köket håller hög standard vad gäller kvalitet, hygien och presentation. Arbetet sker i samband med övrig personal i ett högt men trivsamt tempo, särskilt under säsong.
Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet som kallskänka och/ eller kock.
Har ett genuint intresse för mat och råvaror.
Är noggrann, serviceinriktad och stresstålig.
Trivs att arbeta både självständigt och i team.
Har goda kunskaper om livsmedelshygien.
Vi erbjuder:
En tillsvidare tjänst på 80%.
Arbete i en unik och naturnära miljö mitt i centrala Göteborg.
Ett härligt team med god gemenskap.
Möjligheter att utvecklas och bidra med egna idéer.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@rosenkafeet.se
Urval sker löpande och anställning kommer att tillsättas när vi hittar rätt kandidat. Tveka därför inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Via mail
E-post: jobb@rosenkafeet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka/Kock 80%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosea KB
Slussgatan 1 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Rosenkafeet Jobbnummer
9752151