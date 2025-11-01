Kallskänka Bageri Ekerö
2025-11-01
Bageri Ekerö är ett litet genuint och kreativt hantverksbageri beläget i Ekerö Centrum. Lätt att ta sig från t ex Bromma. Vi bakar och gör allt från grunden. Vi är ett härligt gäng som nu behöver bli fler .
Vi söker dig som är kreativ, gillar göra goda smörgåsar, sallader, röror mm. Du gillar fart och fläkt och älskar att ge bästa service. Team spelare. Glad, positiv flexibel. Kan du inte allt men har viljan så lär vi dig. Du kommer även jobba i kassan med kunder som omväxling.
Dina arbetsuppgifter är främst, Kallskänks arbete, förbereda göra nya produkter efter säsong. Din arbetstider är 06.00-14.30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: evami@bageriekero.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Ekerö AB
(org.nr 556948-7019)
Mälarö Torg 3 (visa karta
)
178 30 EKERÖ Arbetsplats
Ekerö AB, Bageri Kontakt
Ägare
Evami Svensson evami@bageriekero.se 0708808514 Jobbnummer
