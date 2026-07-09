Kallskänka
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2026-07-09
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Vi är Ostbutiken Odengatan.
Vi är en liten, specialiserad butik på Odengatan 33 - en adress som huserat mejeri och ost i snart 100 år – och vi har ett mål: att bli Europas bästa delikatessbutik. Det löftet gör vi till våra producenter, våra kunder och till varandra, varje dag vi öppnar dörrarna. Vi importerar våra varor direkt från små, hängivna producenter, människor som lägger hela sitt hjärta i sina råvara. Det ansvaret tar vi på allvar när vi möter våra kunder. Hos oss väljer vi råvarans historia framför marknadens bekvämlighet, och vi väljer den personliga relationen framför det anonyma storskaliga. Vi som arbetar här delar en sak: vi tycker genuint att den här branschen är underhållande, meningsfull och rolig. Vi väljer butik och matsal framför kontor varje dag i veckan. Kundbemötandet är vår absoluta kärnkompetens, och det är den känslan vi söker hos dig.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Den här rollen passar dig som är utbildad kock och har fastnat för det kalla köket alt du som har jobbat dig igenom en caféverksamhet och känner att du vill ta nästa kliv, klivet till ett större ansvar.
Du ansvarar för serveringen – sallader, smörgåsar och enklare varmrätter. Du arbetar i team med en kollega och ni ansvarar gemensamt för att er station fungerar från morgon till kväll samt för upplägg av catering som skickas ut från köket. Det här är en roll vi ser ta form till hösten – men vi vill att du kommer in och provjobbar redan nu, lär känna miljön och skapar dig en tydlig bild av vad som förväntas av dig.
Det här gör du hos oss
● Sköter servering i butik: sallader, smörgåsar och enklare varmrätter vid beställning
● Arbetar tillsammans med kollega och tar gemensamt ansvar för att er avdelning rullar
● Upplägg och utskick av catering från köket
● Växlar smidigt mellan butiks öppning dagtid och stängning kvällstid
Det här är du
● Har ett par års erfarenhet från café eller kök och känner att det är dags att ta nästa kliv
● Nyfiken på smakkombinationer, säsong och råvarans ursprung
● Självgående, strukturerad och trivs med att ta ansvar för helheten
● Gillar variation och trivs att jobba i högt tempo med tydliga förväntningar
Praktiskt
● Rullande schema
● Tjänsten startar till hösten, provjobb är välkommet redan nu
● Vi söker både heltid och deltid
● Vi följer kollektivavtal
Skicka några rader om dig själv och ditt CV till ostbutikenodengatan@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: ostbutikenodengatan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Tavola Aktiebolag
(org.nr 556560-6240)
Odengatan 33 (visa karta
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113 51 STHLM Arbetsplats
Ostbutiken Odengatan Jobbnummer
9998420