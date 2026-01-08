Kallskänka

Seniorkraftiskaraborg AB / Kockjobb / Skövde
2026-01-08


Hej
Jag har en fast food resturang på lidingö
Behöver en duktig person som vill
Påstarta ny meny. Med danske smörrebröd och landgångar
M.m
Söker alkohol tillstånd
Jag äldre pigg man skåning och halv dansk. Söker driven person att jobba med mig
Du skall kunna göra riktigt fina smörrebröd
Om du vill bli partner det går bra
Okey. Jag börjar bli gammal. Kanske om några år
Vi säljer med hjälp av nätet och videos
Fri parkering lidingö precis där bron tar slut

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: bogoran_j@yahoo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Seniorkraftiskaraborg AB (org.nr 559254-6815)

Arbetsplats
Taste away

Kontakt
Bo Johansson
Bogoran_j@yahoo.se
0762802625

Jobbnummer
9674700

