Kallskänka
Seniorkraftiskaraborg AB / Kockjobb / Skövde Visa alla kockjobb i Skövde
2026-01-08
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seniorkraftiskaraborg AB i Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Hej
Jag har en fast food resturang på lidingö
Behöver en duktig person som vill
Påstarta ny meny. Med danske smörrebröd och landgångar
M.m
Söker alkohol tillstånd
Jag äldre pigg man skåning och halv dansk. Söker driven person att jobba med mig
Du skall kunna göra riktigt fina smörrebröd
Om du vill bli partner det går bra
Okey. Jag börjar bli gammal. Kanske om några år
Vi säljer med hjälp av nätet och videos
Fri parkering lidingö precis där bron tar slut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: bogoran_j@yahoo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seniorkraftiskaraborg AB
(org.nr 559254-6815) Arbetsplats
Taste away Kontakt
Bo Johansson Bogoran_j@yahoo.se 0762802625 Jobbnummer
9674700