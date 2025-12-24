Kalkylingenjörer till Anderssons Byggnadsekonomi!
Vill du vara med på en resa där varje dag är lärorik, utmanande och varierad? Hos Anderssons Byggnadsekonomi får du räkna på några av Sveriges mest spännande byggprojekt, från bostäder och kontor till de mest profilerade och unika. Du behöver inte kunna allt från start - här får du möjlighet att växa in i rollen! Varmt välkommen in med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Anderssons Byggnadsekonomi är ett specialistföretag inom kalkylbranschen som erbjuder kostnadsberäkningar och tillhörande tjänster i alla skeden och för alla discipliner inom bygg, anläggning och installationer. Sedan starten 2016 har de växt stadigt och upprättar idag kalkyler för kunder över hela landet, både åt beställare och entreprenörer. Här välkomnas du in i nyrenoverade lokaler i Behrn Center i centrala Örebro med mycket kompetens innanför väggarna. I takt med en ökad efterfrågan från kunderna behöver de nu utöka teamet, där vi söker flera kalkylingenjörer med placering i antingen Stockholm eller Örebro som vill vara med på tillväxtresan!
Som kalkylingenjör kommer du att beräkna kostnader för varierande byggprojekt över hela Sverige. Du kommer att arbeta med att analysera underlag, skapa detaljerade kalkyler och bidra till att säkra framgångsrika anbud och affärer. Du är involverad i hela processen från analys till färdigt underlag till kund. Du kommer hela tiden ha stöd av företagets kalkylchef som med mer än 25 års erfarenhet handlägger och kvalitetssäkrar samtliga projekt samt löpande utbildar dig inom kalkylering.
Du erbjuds
• En utmanande och lärorik roll med kontinuerlig kompetensutveckling och en tydlig introduktionsplan
• Ett sammansvetsat och hjälpsamt team
• Konkurrenskraftiga förmåner och personalaktiviteter
Dina arbetsuppgifter
Företaget upprättar kostnadsberäkningar inom bygg, anläggning och installationer och i rollen som kalkyleringsingenjör kommer du därför att arbeta inom samtliga discipliner
• Analysera arkitekthandlingar, beskrivningar och ritningar från kunder för att omvandla dem till detaljerade kostnadsberäkning
• Analysera projektunderlag för att identifiera mängder och specifika krav för byggnadselement
• Beräkna material- och arbetskostnader för olika byggprojekt
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en eftergymnasial utbildning som byggnadsingenjör eller annan inriktning som bedöms likvärdig
• Har ett tydligt intresse av kalkylarbete och vill utvecklas inom området, alternativt att du redan har erfarenhet inom branschen
• Är obehindrad i det svenska språket, både i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med systemen Bluebeam, Bidcon och Sektionsdata
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med kalkylarbete
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad, ordningsam och ödmjuk person som trivs med att arbeta i en komplex miljö. Du har ett gott öga för detaljer samtidigt som du behåller helhetsperspektivet och tar ansvar för att ditt arbete och projekten drivs framåt. Eftersom rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och kunder är god samarbetsförmåga och god kommunikation av största vikt.
Övrig information
• Arbetstider: 08.00 - 17.00 med möjligheter till flex
• Anställningsform: Tillsvidare, heltid
• Placering: Örebro, men vi söker även kalkylingenjörer till Stockholm - se annons här!
Nyckelord: Kalkyl, kalkylator, anläggning, VVS, el
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
