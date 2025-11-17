Kalkylingenjör till Projektenheten vid Fastighetskontoret
2025-11-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från välkända Stockholmsbyggnader till offentliga lokaler för kultur och idrott, kontorsbyggnader, brandstationer, saluhallar, slott, gårdar och torp. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför stadsgränsen. Vi sitter i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4, cirka 5 minuters promenad från Centralstationen.
Välkommen till oss
Projektavdelningens uppdrag är att genomföra större och mindre byggprojekt inom kontorets fastighetsbestånd.
Den årliga projektvolymen ligger på ungefär 3 mdkr. Många projekt löper över flera år och bedrivs i några av stadens mest kända byggnader, exempelvis Stadshuset och Kulturhuset, Liljevalchs, Östermalmshallen och Medborgarhuset. Avdelningen ansvarar för genomförande av samtliga pågående projekt, både vad gäller investeringar och planerat underhåll samt att genomförandet optimeras utifrån tid, kostnad och kvalitet. Avdelningen är organiserad i 3 enheter, projektenhet 1 till 3 samt enhet för projektstöd.
Nu söker vi en erfaren kalkylingenjör som ska tillhöra vår enhet projektstöd.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag och en arbetsplats där du kommer att få ta mycket eget ansvar, samtidigt som stöd finns hos många erfarna och kunniga kollegor. Här får du vara med och utveckla Stockholm. Vi har ett kreativt och inkluderande arbetsklimat och vår gemensamma strävan är att skapa värde för Stockholmarna genom attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck.
Du får även:
Vara med och utveckla Stockholm.
Arbeta med spännande och unika fastigheter.
Goda möjligheter att utvecklas inom ramen för ditt uppdrag och inom Stockholms stad.
Stor frihet att planera ditt arbete.
En chef som engagerar, stöttar och utmanar.
Hjälpsamma och kompetenta kollegor som bidrar till en god stämning på kontoret.
En centralt belägen arbetsplats.
Förmåner som exempelvis Edenred lunchförmån, friskvård och semesterväxling.
En arbetsgivare som jobbar med sina utmaningar.
Din roll
Rollen som kalkylingenjör är en nyinrättad roll hos oss, där du får möjlighet att vara med och utforma rollen och dess innehåll från början. Som kalkylingenjör agerar du stödfunktion till våra projektledare och enhetschefer inom projektenheten, men även tvärfunktionellt mot andra instanser på fastighetskontoret, som exempelvis teknikförvaltarna och driftenheten.
Som kalkylingenjör arbetar du med att kvalitetssäkra kalkyler och produktionskalkyler som kommer från våra ramavtalade konsulter och entreprenörer, kontrollerar och analysera dessa samt gör bedömning av deras rimlighet och risker.
En stor del av ditt arbete kommer vara fokuserat på kvalitetssäkring av våra kalkyler. Du bidrar även med din kompetens genom att arbeta med kostnadsuppföljning inkluderat att förbättra och utveckla vårt arbete med nyckeltal.
Din kompetens och erfarenhet
För den här rollen krävs det att du har:
Högskoleexamen inom bygg- och anläggning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av rollen som kalkylator/ kalkylingenjör inom fastighetsbranschen/byggbranschen.
Erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring av kalkyler.
Erfarenhet av att upprätta kostnadskalkyler mot olika typer av projekt.
Mycket god kännedom om byggprocessens olika skeden från utredning/förstudie, genom projektering och produktion, och slutligen avslut.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med klimatberäkningar.
Erfarenhet av att arbeta med nyckeltal.
För att vara framgångsrik i rollen som kalkylingenjör behöver du vara självgående, du driver arbetet framåt och fattar beslut utifrån tillgänglig information. Vi ser även att du är strukturerad som person, och kan arbeta metodisk.
Du är initiativtagande och utvecklingsinriktad, vilket innebär att du inte bara arbetar med befintliga kalkylmodeller utan också bidrar till att förbättra metoder, processer och verktyg. Med ett kreativt tankesätt ser du möjligheter till kostnadseffektiva lösningar som kan ge mervärde för våra projekt.
Urval och intervjuer sker löpande.
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt cv.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
