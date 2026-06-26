Kalkylingenjör
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Kalkylingenjör till Lindinvent
Vill du kombinera teknik, affärsmässighet och kunddialog i en roll där du bidrar till framtidens energieffektiva fastigheter? Som kalkylingenjör hos Lindinvent är du med och utvecklar smarta, hållbara lösningar som gör verklig skillnad – för våra kunder och för klimatet. Hos oss får du en trygg arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas i ett växande teknikföretag.
Rollen Som kalkylingenjör ansvarar du för att analysera tekniska underlag och ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar för våra projekt. Du upprättar kalkyler och anbud samt presenterar våra produkter och system på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
I rollen har du ett nära samarbete med konsulter, entreprenörer och kollegor genom hela anbudsprocessen. Med din tekniska kompetens och analytiska förmåga hjälper du kunderna att hitta de bästa lösningarna för energieffektiva och hållbara fastigheter, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer baserade på kunskap och förtroende.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Ta fram kalkyler och anbud utifrån tekniska underlag, såsom ritningar och beskrivningar.
Utforma tekniskt korrekta och kostnadseffektiva lösningsförslag utifrån kundens behov.
Ge teknisk support och rådgivning till konsulter, entreprenörer och fastighetsägare kring produkter och systemlösningar.
Följa upp anbud, budgetpriser och merförsäljningsmöjligheter i pågående projekt.
Delta i kundmöten och tekniska genomgångar, både digitalt och på plats.
Ansvara för orderläggning och interna produktbeställningar till projekt.
Medverka i interna möten, såsom veckomöten, regionmöten och konferenser.
Vi söker dig som har:
En ingenjörsutbildning från universitet, högskola eller yrkeshögskola inom ett relevant teknikområde, exempelvis VVS, energi, bygg, el eller automation, alternativt annan likvärdig utbildning.
Ett stort tekniskt intresse och gärna erfarenhet från ventilations-, VVS-, bygg-, el- eller fastighetsbranschen.
Erfarenhet av en teknisk roll, exempelvis som kalkylingenjör, teknisk säljare, projektledare eller konsult.
Erfarenhet av teknisk rådgivning och kundkontakt.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office.
B-körkort.
Mer om dig vi söker Vi söker dig som har en hög social kompetens och en naturlig förmåga att samarbeta och kommunicera i olika sammanhang. Du är en stark lagspelare som tar ansvar och driver ditt arbete framåt med engagemang och struktur.
Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad, samtidigt som du är nyfiken och lyhörd. Du tar till dig ny information snabbt och kan anpassa dig efter olika situationer.
Du arbetar effektivt, håller deadlines och har en förmåga att hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus på kvalitet.
Din arbetsplats: Du kommer tillhöra ett härligt team vid vårt regionkontor i Umeå. Ett team som har en harmonisk strävan mot gemensamma mål, där varje medlem förstår sin roll och hur den bidrar till teamets framgång. Ömsesidigt stöd präglar teamets arbetsdag och här får du kollegor ställer upp för varandra, skapar en atmosfär där framgång ses som en gemensam prestation.
Attraktiva förmåner och arbetsmiljö: Lindinvent är en modern arbetsplats med det bästa inneklimatet som finns att erbjuda. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, arbetstidsförkortning och hälsoundersökningar. Hos oss ser vi vår personal som den absolut viktigaste resursen och därför erbjuder vi vinstdelning till alla tillsvidareanställda.
Dynamisk och stimulerande arbetsmiljö: Lindinvent kännetecknas ofta av en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Det finns en öppenhet för nya idéer, samarbete och ett starkt fokus på att lösa utmaningar på innovativa sätt.
Var med och forma framtiden Hos Lindinvent blir du en del av utvecklingen av innovativa lösningar inom fastighetsautomation, energieffektivisering och hållbarhet. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas i takt med tekniken genom kontinuerligt lärande, nya utmaningar och goda möjligheter till professionell utveckling.
Så här rekryterar vi: Du söker tjänsten genom att skicka in ditt CV och besvara några korta frågor i vårt rekryteringsverktyg.
Eftersom det är semestertider kommer vi att påbörja genomgången av ansökningarna efter sommaren. Därefter kontaktar vi de kandidater som går vidare till en första telefonintervju.
Nästa steg i processen är en teknisk och kompetensbaserad intervju. Kandidater som går vidare får därefter genomföra rekryterings-tester och en andra intervju. Slutligen genomför vi referenstagning och en avslutande intervju innan vi fattar beslut om anställning.
Lär känna Lindinvent AB – Din framtida arbetsgivare Lindinvent utvecklar innovativa lösningar för behovsstyrda fastigheter som minskar energianvändningen och skapar ett bättre inneklimat. Sedan 1995 har vi hjälpt våra kunder att skapa smarta, energieffektiva och hållbara byggnader.
Vi har huvudkontor i Lund samt kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå. I våra nordiska bolag finns även kontor i Köpenhamn, Oslo och Trondheim. Bland våra referensprojekt finns huvudkontoren för SEB, Swedbank, ICA, Axis och Telia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975459-2073315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindinvent AB
(org.nr 556084-5843), https://jobb.lindinvent.se
Hemvärnsgatan 13 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Lindinvent Jobbnummer
9981107