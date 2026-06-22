Kalkylingenjör - Stockholm
Fortifikationsverket / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du använda dina specialistkompetenser inom byggekonomi för att faktiskt göra skillnad för Sveriges trygghet? Här får du chansen som kalkylator att jobba med fastigheter och anläggningar som är helt avgörande för totalförsvaret – i en stabil och schysst statlig organisation.
Projektavdelningen ansvarar idag för Fortifikationsverkets brukarrelaterade bygginvesteringar. Avdelningen har i dag c:a 225 medarbetare och är indelad i 3 divisioner med operativa enheter, en projektstödsenhet, stabsenhet och en projekteringsenhet.
Projektstödsenheten har till uppgift att stödja linjeorganisationen i varierande komplexa projekt och uppdrag med sin specialistkompetens.
Om Tjänsten
Som kalkylator/byggekonom stöttar du projektledare, chefer och övriga avdelningar med kostnadsbedömningar och beslutsunderlag i projekt kopplade till totalförsvaret.
Du blir en nyckelperson i tidiga skeden, där dina siffror hjälper oss att fatta smarta och hållbara beslut.
Du kommer bland annat att:
Sammanställa och upprätta kostnadsbedömningar för stora ny- och ombyggnadsprojekt
Följa upp kostnader, analysera och identidiera avvikelser.
Sammanställa erfarenheter och nyckeltal utifrån genomförda entreprenader
Medverka i utveckling av arbetssätt, mallar och kalkylmodeller
Vem Vi Söker
Du är strukturerad, nyfiken och gillar när siffror, planering och verklighet faktiskt hänger ihop. Du trivs i en miljö där säkerhet är viktigt och där samarbete går före prestige. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighetPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av kalkylarbete inom bygg eller anläggning
Relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. bygg-/anläggning, ekonomi eller liknande. Alternativt erdarenhet vi kan bedömma likvärdig.
God vana av Excel och erfarenhet av branchens mest förekommande kalkyl- eller projektverktyg
Förmåga att kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt på svenska
Svenskt medborgarskap
Placeringsort och Ansökan
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.
Vi strävar efter en arbetsplats där olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder välkomnas. Alla kvalificerade kandidater uppmuntras att söka.
Ansökan skickas via vår digitala ansökningsfunktion enligt annonsens instruktioner. Sök gärna så snart som möjligt – urval kan ske löpande.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 12 augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Lindberg 010-44 44 155 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman 010-44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Då annonseringen sker under rådande semestertider vill vi informera om att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter att ansökningstiden har löpt ut den 12 augusti.
Därefter planerar vi att påbörja intervjuer från och med vecka 35. Vi tackar för ert tålamod och ser fram emot att ta del av era ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
632 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9972202