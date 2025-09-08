Kalkylingenjör - Betong, Mark och Stål
Vill du vara med och bygga framtidens industri- och anläggningsprojekt i Norrbotten? Peab Anläggning söker nu en erfaren kalkylingenjör med inriktning mot betong, mark och stål till vårt team i Luleå.
Din roll som Kalkylingenjör
Som kalkylingenjör får du en nyckelroll i våra anläggningsprojekt. Du arbetar självständigt med hela kalkylprocessen - från analys av komplexa förfrågningsunderlag till färdiga anbud. Du utvärderar tekniska lösningar, analyserar risker och möjligheter, och säkerställer att kalkylerna är korrekta, konkurrenskraftiga och uppfyller både kundkrav och våra affärsmål.
Du samarbetar nära arbetschefer, platschefer och projektörer, och är ibland med redan i tidiga skeden av projekt. Du genomför mängdberäkningar, pris- och tidsbedömningar, samt stöttar projekten i kalkyl- och kostnadsfrågor.
Din profil
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleutbildning, gärna civilingenjör, eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet som kalkylingenjör inom bygg/anläggning
God kunskap inom betong, mark och stål
Erfarenhet från industriella projekt är meriterande
Kunskap om klass 2 betong är meriterande
Erfarenhet av inköp och god förståelse för produktion
Vana att arbeta med totalentreprenader, utförandeentreprenader och samverkansprojekt
God datorvana och erfarenhet av kalkylverktyg
Förmåga att läsa och tolka ritningar, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar
Vi tror att du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har god samarbetsförmåga, är ekonomiskt medveten och tydlig i din kommunikation.
Vi erbjuder
Ett stabilt och välrenommerat företag med stark lokal förankring
Möjlighet att påverka och utveckla kalkylprocessen
Ett engagerat team med hög kompetens
Ett regionalt nätverk av kalkylingenjörer för erfarenhetsutbyte
Bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter inom Peab
Möjlighet att bidra till ett hållbart samhällsbyggande
Vi värdesätter våra kärnvärden: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga - och hoppas att du delar dem med oss.
Ansökan
Skicka in din ansökan via Peabs karriärsida senast 2025-10-05. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryterande HR Erik Hagnelöv på 070-580 50 45 eller erik.hagnelov@peab.se
.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
