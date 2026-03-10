Kalkylator-Mark, anläggning och infrastruktur
Bemanning Sverige Byrå AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanning Sverige Byrå AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Marbit AB är en av Stockholms ledande aktörer inom mark, anläggning och infrastruktur. Vi fortsätter att växa och söker nu en kalkylator till vårt huvudkontor i Stockholm.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med varierande uppdrag och spännande projekt. Vi erbjuder en modern och utvecklingsinriktad miljö med korta beslutsvägar, där du har goda möjligheter att påverka både ditt arbete och de projekt du är en del av.
Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av kalkylarbete inom mark- och anläggningsbranschen. Har du något kortare erfarenhet men rätt bakgrund och driv kan det också vara intressant. Rollen omfattar hela processen - från förfrågningsunderlag till projektstart - och våra projekt varierar i storlek upp till omkring 100 MSEK.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Bevaka anbuds portaler och planera anbudsarbetet.
Upprätta anbuds kalkyler och underlag, inhämta och utvärdera offerter.
Presentera kalkyler i gemensamma anbuds genomgångar.
Projektstöd vid uppstart av nya projekt och löpande i pågående projekt med ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), inköp och tidsplanering.
Kvalifikationer Krav
Eftergymnasial byggteknisk bakgrund eller längre relevant erfarenhet.
5 års erfarenhet som kalkylator inom mark, anläggning och infrastruktur.
Erfarenhet av kalkylprogrammet MAP (eller annat kalkylprogram exempelvis Bidcon).
Anbuds vana och förståelse för entreprenad juridik.
Mängd förteckning med teknisk beskrivning och AMA/MER.
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Körkort B.
Meriterande
God vana av Bluebeam och Excel.
Bredd från roller som arbetschef, platschef, arbetsledare, utsättare/mättekniker, entreprenad ingenjör eller yrkesarbetare.
Erfarenhet från produktion med ÄTA-hantering, inköp och tidsplanering.
Personliga egenskaper och arbetssätt
Hos oss är det viktigt att du är prestigelös, nyfiken och trygg nog att fråga när du inte vet - vi hjälper varandra. Du arbetar strukturerat och noggrant men har också förmågan att anpassa dig och prioritera rätt när tempot växlar.
Du trivs med att arbeta brett genom hela processen och bidrar gärna även i pågående projekt. Du har en naturlig känsla för helhet och affär - du ser sambanden mellan kalkyl, produktion och resultat.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både med arbetschef och ute i produktionen, och bygger förtroende genom samarbete och öppen dialog.
Vi erbjuder
En prestigelös miljö där de individuella målen anpassas och där det finns goda möjligheter till individuell utveckling.
Årlig bonus, gratifikation.
Möjlighet till förmånsbil.
Pension, arbetstidsförkortning och friskvårds bidrag enligt avtal.
Ansökan & frågor Rekryteringen sker i samarbete med Rekrytering Stockholm. Kontakt: Bygg specialist Thomas Hellström - thomas@rekryteringstockholm.com
. Urval sker löpande.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Vi bedömer kompetens och potential.
Varmt välkommen med dig ansökan redan idag!
Om Rekrytering Stockholm:
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Löner villkor och förmåner till denna tjänst diskuteras med sökande i första hand av erfarna konsulter från Rekrytering Stockholm.
Vi ser varmt fram emot din ansökan.
"MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6574083-1885086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Arbetsplats
Rekrytering Stockholm Byrå AB Jobbnummer
9789111