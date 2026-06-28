Kalkylator- mark och anläggning
Borås kommun / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2026-06-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-28Så ansöker du
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Övrig information
Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-357000.
I Borås Stad arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö, vi tillämpar rökfri arbetstid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi dig personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och fria bad i stadens badanläggningar.
Servicekontoret är Borås Stads interna resurs för både tekniska och administrativa tjänster. Vi arbetar effektivt och affärsmässigt - utan egen budgettilldelning - där varje uppdrag genomförs och faktureras enligt avtal och överenskommelser. Hos oss arbetar cirka 450 engagerade medarbetare som tillsammans får Borås att fungera i vardagen. Vi ansvarar bland annat för att alla medarbetare inom Borås Stad får sin lön, att stadens IT-infrastruktur fungerar, att ledningsnät driftas och underhålls samt att vägar, grönområden och fastigheter är hela, trygga och välskötta.
Här kan du läsa mer om vår förvaltning: Servicekontoret.
Om verksamheten
Entreprenadavdelningen är en av sex avdelningar inom Servicekontoret. Här arbetar cirka 130 personer inom flera områden, såsom asfalt och gata, markrenhållning, anläggning, VA samt park- och grönytor. Avdelningen arbetar på uppdrag åt kommunala förvaltningar och bolag. De största beställarna är Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Borås Energi och Miljö samt Nätkraft Borås. Uppdragen omfattar allt från drift- och underhållsarbeten till projektgenomföranden inom reinvesteringar och investeringar, både på kvartersmark och allmän platsmark, inom mark- och anläggningsprojekt såsom gata, exploatering, fjärrvärme och VA. Entreprenadavdelningen omsätter cirka 400 miljoner kronor och är en föregångare inom kommunal verksamhet när det gäller arbeten i egen regi. Arbetet sker i nära samverkan med upphandlade underentreprenörer och ramavtalsleverantörer.
Nu söker vi en erfaren kalkylator som, tillsammans med avdelningens två nuvarande kalkylatorer, kommer att arbeta med allt från att ta fram kalkyler och genomföra upphandlingar samt inköp enligt LOU, till att stötta omkring 15 arbetsledare före, under och efter projekt.Dina arbetsuppgifter
Som kalkylator kommer du främst att arbeta med kalkyler för mark- och anläggningsprojekt inom fjärrvärme, VA, gata och mark. Du kommer även att hantera anbudsarbete, upphandlingar, inköp och offertförfrågningar. I rollen ingår att stötta arbetsledare inom anläggningsarbeten i både teoretiska och praktiska frågor, exempelvis inköp, juridik, planering och i viss mån arbetsberedning. Du har en central roll när det gäller kvalitetssäkring och uppföljning av verksamhetens processer.
Tjänsten innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka, samtidigt som du har ett starkt kollegialt stöd i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet av att räkna på anläggningsjobb inom gatu- och stenarbeten och/eller fjärrvärme samt VA. Har du erfarenhet av även kalkylering inom drift och skötsel är det meriterande. Du har erfarenhet av att göra upphandlingar, anbudsskrivningar samt är van att arbeta i kalkylprogram för mark och anläggning. Har du erfarenhet av BidCon är det meriterande.
Du har högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper inom anbudsförfrågningar, avtal/ramavtal, LOU, AMA och MER anläggning, Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn samt övriga relevanta juridiska kunskaper inom området. Kunskaper inom projektering ser vi som meriterande. Mycket goda kunskaper inom mark och anläggning är en förutsättning för tjänsten. Likaså att du har god datorvana, B-körkort och uttrycker dig mycket väl i svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du är administrativt skicklig, strukturerad och har lätt för att skapa goda relationer samt samarbeta med andra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Martin Dahl martin.dahl@boras.se 033-357504 Jobbnummer
9982237