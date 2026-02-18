Kalkylator till VS Service Uppsala
Har du ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får ta eget ansvar över dina arbetsuppgifter? Låter det intressant? Då kan det vara just dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som Kalkylator ansvarar du för kalkyl- och anbudsarbetet på GK under hela anbudsprocessen. Hos GK i Uppsala tillhör du ett team med 3 kalkylatorer som arbetar tillsammans för att utveckla kalkylfunktionen. Du arbetar främst med det lokala behovet och marknaden samtidigt som du har stöd från din närmaste chef.
Arbetsuppgifter som förekommer är:
Beräkna och fastställa materiel- och arbetskostnader från förfrågningsunderlag
Ansvara för hela anbudsprocessen från förfrågan till anbud
Upprätta kalkylskisser/ritningar
Kalkylera PM och ÄTA åt avdelningen
Medverka vid anbudsgenomgångar och avtalsförhandlingar vid behov
Bevaka prisläge samt olika kanaler och säljforum inom branschen
Åka ut på platsbesök
Vem är du?
Vi ser att du är utbildad ingenjör eller annan relevant erfarenhet inom VS. Vi ser även att du har mer än tre års relevant branscherfarenhet. Erfarenhet av kalkylarbete är meriterande, gärna med kalkylsystemet Wikells. Du behöver ha god datorvana samt erfarenhet av att arbeta i Excel.
Meriterande är också att ha kompetens och erfarenhet inom ekonomi, projektering, projektutveckling och offertskrivning. Vi ser det även som en tillgång om du har kunskap om relevanta standarder och andra avtalsformer och erfarenhet av projektekonomi.
För att trivas hos oss tror vi att du är ödmjuk, nyfiken på att lära dig nya saker samt drivs av att förbättra arbetssätt. Vi ser även att du är ansvarsfull och har lätt att driva arbetet så att anbuden blir klara på utsatt tid. Noggrannhet och kvalité är något vi värdesätter mycket högt och vi ser att även det stämmer in på dig.
Vad kan GK erbjuda dig?
Som kalkylator på GK erbjuds du ett varierande arbete fyllt med nya utmaningar där du har stor möjlighet att vara med och påverka. Du erbjuds även möjlighet till kompetensutveckling och friskvårdsbidrag. Hos GK är personlighet, passion och samarbete avgörande och tillsammans kan man göra skillnad. Genom vår värdegrund INA (inkluderande, Nyfiken, Ansvarstagande) bygger vi hållbara lösningar för generationer. Vi söker självklart en medarbetare som delar samma värdegrund.
Varierade projekt, med både nybyggnation och underhåll av äldre fastigheter
Lärande och utveckling genom användning av innovativ teknik och sökande efter nya lösningar
Pension och försäkringar, vi har kollektivavtal.
Är du redo att ta första steget till en spännande resa tillsammans med oss på GK? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan skickas elektroniskt via vårt rekryteringssystem.
Löpande urval: Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så skicka in din ansökan med en gång.
Bakgrundskontroll: För den här tjänsten kan det bli aktuellt att du som slutkandidat får göra en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll. Syftet med bakgrundskontrollen är inte att sålla bort utan kontrollen görs för att både du och vi ska känna oss trygga med anställningen. Hör av dig till rekryterande chef om du vill veta mer om bakgrundskontrollen och varför den görs.
På GK kan du vara dig själv och förvänta dig att bli respekterad, oavsett var du kommer ifrån eller vem du älskar. Mångfald och inkludering handlar för oss om att erkänna och respektera varandra att hitta styrka i det som gör oss lika och olika. Kvalificerade kandidater som känner igen sig i våra värderingar inkluderande, nyfiken och ansvarstagande uppmuntras att ansöka hos oss.
