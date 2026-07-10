Kalkylator till växande bolag
Prowork Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Kalkylator till växande teknikföretag!
Vill du ha en central roll där du kombinerar teknik, affärer och kundkontakt? Nu söker vi en offertingenjör/kalkylator till ett välrenommerat teknikföretag. Här får du arbeta med varierande projekt, från mindre uppdrag till större tekniska lösningar, i nära samarbete med kunder, leverantörer och kollegor.
Om rollen
Som offertingenjör/kalkylator ansvarar du för att ta fram kalkyler och offerter samt följa upp affärsmöjligheter från förfrågan till avslut. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att skapa konkurrenskraftiga och genomarbetade lösningar för företagets kunder. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Ansvara för offerering och kalkylering av projekt i varierande omfattning
Följa upp offerter och aktivt arbeta med att driva affärer framåt
Ha kontakt med leverantörer och underentreprenörer för att inhämta priser och underlag
Hantera och registrera inkommande förfrågningar
Medverka i arbetet med att utveckla kalkylmallar och processer
Vara delaktig i framtagning av tekniska specifikationer och marknadsmaterial
Vi söker dig som har
Erfarenhet som offertingenjör, kalkylator eller från en liknande teknisk roll
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Strukturerad, ansvarstagande och noggrann
Social och kommunikativ med god samarbetsförmåga
Tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Van vid att hantera flera projekt och uppgifter parallellt
Positiv, prestigelös och engagerad
Trivs i en verksamhet där tempot är högt och arbetsdagarna varierande
Vi erbjuder
Du blir en del av ett stabilt och familjärt företag med lång erfarenhet inom sin bransch. Här värdesätts engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer, både med kunder och medarbetare. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar företaget med Prowork Kompetens.
Har du frågor om tjänsten eller vill presentera dig själv i samband med din ansökan är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Jerry Stenberg, jerry.stenberg@prowork.se
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9998989