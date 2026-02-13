Kalkylator till Elimperiet i Upplands Väsby
2026-02-13
Kalkylator till Elimperiet - var med och påverka på riktigt
Elimperiet AB är ett etablerat elinstallationsföretag med bas i Upplands Väsby och verksamhet i Storstockholm och Uppsala med cirka 30 elektriker, 17 servicebilar och en omsättning runt 60-70 Mkr. Vi har över 20 års erfarenhet inom el, tele och tekniska installationer och arbetar med allt från service och ROT-uppdrag till kommersiella projekt, fastigheter och butiksmiljöer.
Bolaget startades av tre delägare som fortfarande driver verksamheten tillsammans - med korta beslutsvägar, hög transparens och stark gemenskap. Här sitter du nära affären, nära ledningen och får vara med och påverka.
Vi arbetar med butiker, bostäder, bilhandlare, LSS-boenden och entreprenadprojekt - ofta via ramavtal och med många återkommande kunder
Vi är kända för att hålla tider, hantera garantier professionellt och leverera kvalitet.
Nu vill vi växa - och söker därför en kalkylator som vill ta en central roll i vår fortsatta utveckling.
Din roll
Som kalkylator hos oss får du en nyckelroll i ledningsnära position.
Du ansvarar för att räkna på både entreprenad- och serviceprojekt - ofta flera parallellt
• och är med tidigt i processen där du påverkar affärens förutsättningar.
Du kommer att:
Kalkylera el-entreprenader och serviceuppdrag
Arbeta med Wikells eller Bidcon, Bluebeam och Excel
Läsa och analysera ritningar och tekniska beskrivningar
Räkna ÄTOR och hantera ändringar i projekt
Delta i anbudsgenomgångar och överlämning till projektorganisation
Vara bollplank till ägare och projektledare
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Elteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
Bakgrund som elektriker
Minst 3 års erfarenhet som kalkylator inom el
God vana av Wikells eller Bidcon
Erfarenhet av Bluebeam och Excel
Förmåga att hantera flera projekt samtidigt
Meriterande är:
Elingenjör / beräkningsingenjör
Har god kunskap om AMA EL, AB 04 / ABT 06
Allmän behörighet
CAD-kunskaper
Erfarenhet av att hantera ÄTOR
Som person är du:
Noggrann och strukturerad
Kommunikativ och trygg i dialog med både montörer och beställare
Affärsmässig och lösningsorienterad
Bekväm med frihet under ansvar
Det här får du hos oss
Hos Elimperiet får du mer än en kalkylroll.
Du blir en del av ledningsgruppen och får påverka
Tre engagerade ägare som är tillgängliga som bollplank
En stabil verksamhet med låg personalomsättning - många stannar länge
Transparens kring hur bolaget går och vart vi är på väg
Vidareutbildning och kompetensutveckling
Sjukvårdsförsäkring
Stark laganda med gemensamma aktiviteter, julbord och sommaravslutning. Vi är stolta över att ha en trygg arbetsmiljö utan allvarliga olyckor och arbetar systematiskt enligt AMA i framkant.
Anställningsinformation
Placering: Upplands Väsby
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
B-körkort krävs
Urval sker löpande.
