Kalkylator | Stockholm
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2026-06-05
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Vill du arbeta nära projekten redan från start? Trivs du i en roll där struktur, analys och samarbete står i centrum? Då kan detta vara möjligheten för dig!
I rollen som kalkylingenjör hos M3 Bygg kommer du in tidigt i processen och spelar en central roll i att räkna och forma förutsättningarna för bolagets ROT‐projekt Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara inom Storstockholmsregionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram kalkyler, mängdberäkningar och anbudsunderlag
Analysera risker och möjligheter i projekt
Ha löpande dialog med leverantörer och underentreprenörer
Stötta projektteamet med ekonomiskt underlag genom hela projektprocessen
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av kalkylarbete och/eller mängdberäkning inom bygg
Erfarenhet av större ROT-projekt
Vana av att arbeta i system som Bidcon, Bluebeam och Excel
God struktur och ett öga för detaljer
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och samarbetsinriktad. Du trivs i ett nära teamwork, uppskattar öppna dialoger och värdesätter en arbetsplats där tillit, delaktighet och långsiktighet står i fokus.
M3 Bygg erbjuder dig:
Andelar i vinstandelsstiftelsen Kubiken
En varm, prestigelös och inkluderande arbetsmiljö
En kultur där öppenhet, flexibilitet och förtroende genomsyrar vardagen
Möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till framtidens M3 Bygg
En trygg och långsiktig anställning i ett bolag där människor stannar
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
M3 Bygg samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanett Zara via e‐post: jeanett.zara@jobway.se
eller telefon: 0739‐43 54 74.
Om M3 Bygg
M3 Bygg är ett ROT‐bolag verksamt i Storstockholmsregionen som arbetar med ombyggnationer, renoveringar och restaureringar i kommersiella lokaler, samhällsfastigheter, kulturminnesmärkta fastigheter och bostäder. Med kompetens, erfarenhet och engagemang skapar bolaget trygghet genom hela byggprocessen och höjer värdena i boende‐ och arbetsmiljöer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Rökerigatan 19 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
M3 Bygg Kontakt
Rekryteringskonsult
Jeanett Zara jeanett.zara@jobway.se +46739435474 Jobbnummer
9950684