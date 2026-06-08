Kalkylator med projektansvar till Citagon
Adding People AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-06-08
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Därför är du viktig
Det här är rollen för dig som gillar att ha koll på helheten. För dig som trivs när kluriga lösningar hittas, människor och affärer möts och som vill följa ett projekt från första kundkontakt till färdig lösning.
Hos Citagon blir du inte en kugge i ett stort maskineri. Här blir du en viktig del av verksamheten och en nyckelperson i teamet, med möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling i ett bolag där beslutsvägarna är korta och framgång skapas tillsammans.
Eller som man säger internt: "Vi gillar att jobba på det mindre bolaget – vi driver det här tillsammans."
Det här är Citagon
Citagon arbetar med stålkonstruktioner och smidesarbete med fokus på kundanpassade lösningar. Här handlar det sällan om standardprodukter eller stora serier, i stället arbetar man nära kunderna och skapar lösningar utifrån verkliga behov.
Projekten är främst lokala och kunderna finns bland annat inom bygg, industri och offentlig verksamhet. Det kan vara allt från större entreprenader till mindre specialanpassade projekt.
Vår kultur
Hos oss hjälps man åt. Vi tror på prestigelöshet, korta beslutsvägar och att skapa en arbetsplats där människor trivs både i jobbet och med varandra.
Vi är ett sammansvetsat gäng med stor erfarenhet, högt förtroende och nära samarbete. Här får du arbeta i en miljö där det finns utrymme att ta ansvar, påverka och utvecklas.
Gemenskapen är viktig för oss, både i projekten och vid lunch- och fikabordet.
Fokus i din roll
Det här är en roll för dig som vill jobba med mer än bara en del av processen. Du följer projekten från ax till limpa, från första förfrågan till genomförande och avslut.
Du arbetar nära kunder, produktion och kollegor samtidigt som du ansvarar för kalkylering, planering och projektledning. Fler exempel på uppgifter i rollen:
Kalkylering och projektberedning
Mängd och materialberäkningar
Arbete utifrån ritningar och tekniska handlingar
Framtagning av produktions- och kalkylunderlag
Kund- och leverantörsdialog
Samordning mellan konstruktion, produktion och montage
Projektuppföljning och dokumentation
Arbete i Excel och affärssystem
3D-modellering vid behov
Om vi får önska
Vi tror att du har några års erfarenhet från bygg-, entreprenad- eller projektverksamhet och känner dig trygg i att arbeta nära både kunder, projekt och tekniska underlag. Kanske arbetar du idag som projektledare, kalkylator eller arbetsledare eller så är du byggnadssmed och känner att det är dags att ta nästa steg.
För att trivas i rollen tror vi att du har god förståelse för ritningar och erfarenhet av att arbeta med kalkyler eller projektledning. Du är van vid att använda Excel som arbetsverktyg och har en god administrativ och digital förmåga. Har du dessutom kunskap inom entreprenadjuridik ser vi det som ett stort plus.
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och känner dig bekväm med engelska i arbetet. Har du erfarenhet av stål, smide eller arbetat i SketchUp tidigare blir vi extra glada, men det viktigaste för oss är inte exakt var du kommer ifrån, utan att du vill vara med och bidra med din erfarenhet och utvecklas tillsammans med oss.
Är det rätt plats för dig?
Du är en person som gillar struktur utan att bli fyrkantig. Du är lyhörd, ödmjuk och har lätt för att skapa förtroende både hos kunder och kollegor.
Du tycker om att ta ansvar och trivs i en miljö där man hjälps åt. Du uppskattar också det mindre bolagets styrka: närhet, delaktighet och möjligheten att påverka.
Hos oss passar du som vill vara med och bygga något tillsammans – inte bara förvalta.
Bra att veta
Placering: Jönköping.
Tillsvidareanställning, heltid.
Du rapporterar till arbetschef.
Visa ditt intresse för rollen snarast, urval sker löpande.
Har du frågor? Kontakta Elina Terne på elina@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9953766