Kalkylator inom rivning och byggnation
2025-12-30
Är du driven, noggrann och vill jobba med kalkylering inom rivning och byggnation? Nu söker vi för kunds räkning en kalkylator till Arlandastad - en trygg arbetsgivare med lång erfarenhet inom håltagning, kolfiberstärkning, undertak, blästring och injektering. Välkommen med din ansökan!
Kalkylator inom rivning och byggnation i ArlandastadI rollen som kalkylator får du en nyckelposition där du ansvarar för kalkylering och prissättning i både små och stora projekt inom bygg- och rivningsbranschen. Du har ett nära samarbete med projektledare, arbetsledare och kunder för att säkerställa noggranna och konkurrenskraftiga kostnadsförslag.
Arbetsuppgifter för kalkylator inom håltagning, kolfiberstärkning, undertak, blästring och injektering Ta fram kalkyler och kostnadsunderlag för rivnings- och byggprojekt i olika storlekar
Analysera förfrågningsunderlag, ritningar, tekniska beskrivningar och mängda material
Lämna offertunderlag till kunder och bistå vid upphandling samt förhandlingar
Delta i projekteringsmöten och samverka tvärfunktionellt internt
Följa upp kalkyler i genomförandeprojekt och analysera utfall för ständiga förbättringar
Krav och kvalifikationer för tjänsten som kalkylator inom byggnation och rivning Relevant utbildning inom rivning, bygg, anläggning eller motsvarande arbetslivserfarenhet i 3-5 år
Erfarenhet av kalkylarbete inom entreprenad och då inom rivning, håltagning eller byggkonstruktion
Goda datakunskaper i kalkyl- eller projektverktyg
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska både i tal och skrift
Strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig
B-körkort
Ostraffad, då vår kund ofta jobbar med säkerhetsklassade projekt
Meriterande egenskaper och erfarenheter Erfarenhet av projektekonomi eller projektledning inom rivning/bygg
Kunskap om håltagning, kolfiberstärkning, undertak, blästring eller injektering
Erfarenhet av arbete i entreprenadjuridik eller offertskrivning
Vem är du som söker jobbet som kalkylator?
Vi tror att du är analytisk, har ett stort intresse för byggprocesser och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser möjligheter till förbättringar i kalkylprocessen. Som person är du, driven, noggrann, har god planeringsförmåga och är prestigelös inför olika typer av projekt. Viljan att alltid göra det lilla extra är något vi värdesätter.
Erbjudande och förmånerDu erbjuds marknadsmässig lön, kollektivavtal, löpande fortbildning och möjlighet till utveckling inom företaget. Du får arbeta i ett engagerat team med stor kunskap inom specialiserade byggnationer och rivningsprojekt. Tjänsten är hybrid och man kan få möjlighet att jobba hemifrån 1-2 dagar i veckan.
AnställningsvillkorFast tillsvidareanställning kan erbjudas från dag 1. Arbetstider måndag till fredag, 07-16. Kollektivavtal.
Har du erfarenhet av kalkylering och söker ett långsiktigt och spännande uppdrag i Arlandastad? Skicka in din ansökan redan idag via Teamtailor!
Sökord: kalkylator, rivning, byggnation, håltagning, kolfiberstärkning, undertak, blästring, injektering, Arlandastad, kostnadskalkyl, projektkalkyl, offert, entreprenad, byggkalkyl Om Rekryteringsgruppen
