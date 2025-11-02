Kalkylator/Entreprenadingenjör till Täta tak
Jobbtjänster i Sverige AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-11-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbtjänster i Sverige AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Kalkylator/Entreprenadingenjör till Täta tak - för dig som gillar att få saker gjorda
Täta tak är ett stabilt och välrenommerat företag inom takentreprenader som växer stadigt. Hos oss finns yrkesskicklighet, stolthet och en genuin omtanke om både kunder och medarbetare. Nu söker vi en kalkylator som inte bara räknar - utan också som trivs med ansvar, fattar beslut och har förmågan att driva saker i mål.
Om rollen
Som kalkylator hos Täta tak blir du en viktig person i vår fortsatta utveckling. Du ansvarar för att ta fram korrekta, konkurrenskraftiga kalkyler och offerter inom våra entreprenader, i samband med offentliga upphandlingar, kommersiella beställare och bostadsrättsföreningar.. Du samarbetar nära projektledning, platschefer och ledning - och du är van vid att självständigt planera, prioritera och leverera.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta fram kalkyler och offerter för takentreprenade
• Analysera förfrågningsunderlag och ritningar
• Hantera och sammanställa underlag vid offentliga upphandlingar
• Följa upp materialkostnader och underentreprenörer
• Stödja projektledare i uppstart och ekonomisk uppföljning
• Bidra med teknisk kunskap och förbättringsförslag
Vi tror att du är:
• En doer som får saker gjorda
• Trygg i dig själv och van vid att ta egna beslut
• Erfaren från bygg-, tak- eller entreprenadbranschen, gärna med bakgrund inom kalkylering eller upphandling. Även projektledning är intressant.
• Strukturerad, noggrann och affärsmässig
• Trivs i en miljö med korta beslutsvägar och tydligt ansvar
Vi erbjuder:
Hos Täta tak får du arbeta i en organisation som präglas av stabilitet, långsiktighet och omtanke. Du blir en del av ett lag där man trivs tillsammans, hjälps åt och gör ett bra jobb på riktigt.
Om anställningen
• Omfattning: Heltid
• Anställningsform: Tillsvidare enligt överenskommelse
• Lön: Enligt avtal (överenskommelse)
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Sista dag att ansöka är 28 november 2025 Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Om rekryteringen
Rekryteringen sker i samarbete med Jobbtjänster Rekrytering, som hjälper Täta tak att hitta rätt person för rollen. Jobbtjänster arbetar inom rekryteringsbranschen på ett personligt och nära sätt - med fokus på kvalitet, långsiktighet och prisvärda upplägg.
Ansök via: jobbtjanster.se se lediga jobb. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtjänster i Sverige AB
(org.nr 559502-3416), http://www.jobbtjanster.se Arbetsplats
JobbTjänster Kontakt
Jan Andersson jan.andersson@jobbtjanster.se 0707703031 Jobbnummer
9584430