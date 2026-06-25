Kalkylator / Beredare till Omexom
Bravura Sverige AB / Elektronikjobb / Sundsvall Visa alla elektronikjobb i Sundsvall
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Sundsvall
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Omexom.Om företaget
Omexom är en del av VINCI Energies och arbetar med att utveckla, bygga och underhålla energiinfrastruktur. I Sverige har bolaget en etablerad verksamhet inom stationsprojekt. Nu i en tydlig uppbyggnadsfas inom kraftledningar.
Satsningen drivs av ett växande behov av utbyggd energiinfrastruktur, där investeringstakten förväntas vara hög under lång tid framöver. Verksamheten byggs upp stegvis med ambitionen att skapa en stabil och självbärande affär i Sverige.
Du blir en del av ett växande team i Sundsvall där man arbetar nära varandra och där beslutsvägarna är korta. Inom Omexom i andra länder är man redan en etablerad leverantör av kraftledningar, vilket ger tillgång till både kompetens och etablerade arbetssätt. För denna roll finns möjligheten att vara med och forma hur arbetet ska bedrivas framåt, i en miljö där ansvar och initiativ uppmuntras.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kalkylator arbetar du med att ta fram anbud för projekt inom kraftledningar och blir en viktig del i att öka Omexoms tillväxtmöjligheter.
Rollen är bred och kombinerar kalkylarbete med delar av beredning. Du ansvarar för att analysera förfrågningsunderlag, räkna på projekt och ta fram kompletta anbud. Efter vunna affärer är du även delaktig i att ta projekten vidare, exempelvis genom dialog med underleverantörer och stöd i kontraktsskedet.
Du arbetar nära affären och har en central roll i att bygga upp enhetens förmåga att hantera kalkylarbetet.
Arbetet innebär kontaktytor både internt och externt, där du samarbetar med projektledning, affärsansvariga och till viss del internationella kollegor. Projekten upphandlas i stor utsträckning via offentliga upphandlingar och löper ofta över 1–3 år.
Exempel på arbetsuppgifter
Analysera och tolka förfrågningsunderlag
Ta fram kalkyler och anbud inom kraftledningsprojekt
Inhämta och utvärdera priser från underleverantörer
Delta i förhandlingar och stödja kontraktsskrivning
Bidra till att utveckla enheten och arbetssätt för kalkyl- och anbudsprocess
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Erfarenhet av kalkylarbete inom ledningsbyggnation, entreprenad eller anläggning
Erfarenhet från energibranschen eller närliggande projektverksamhet
God förståelse för projekt, planering och produktionsupplägg
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av kraftledningar eller högspänningsprojekt
Bakgrund som exempelvis montör, platschef eller liknande roll
Teknisk utbildning inom elkraft eller motsvarande
I den här rollen trivs du i en miljö som är under uppbyggnad, där arbetssätt och struktur utvecklas över tid. Du tar ansvar för ditt arbete, driver uppgifter framåt och är bekväm med att hitta lösningar även när förutsättningarna inte är helt givna.
Du arbetar strukturerat och noggrant, särskilt i kalkylarbetet där detaljer har stor betydelse. Samtidigt har du en god affärsförståelse och kan göra relevanta prioriteringar i ditt arbete. Du samarbetar nära andra och har lätt för att skapa förtroende i dina kontaktytor, både internt och externt. Din kommunikation är tydlig och du har förmåga att ställa krav när det behövs.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse
Innan anställning tillämpar vi bakgrundskontroll och registerkontroll för samtliga tjänster
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926099-2071249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Rådhusgatan 35 (visa karta
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852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9979410