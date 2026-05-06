Kalkylator anläggning - Stadsbyggnadsförvaltningen
2026-05-06
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du vara med och utveckla våra anläggningskalkyler för att möjliggöra nya och bättre miljöer för Uppsalas invånare, näringsliv och besökare? Då kan du vara den vi söker till uppdraget som kalkylator inom anläggning. Vi ser fram emot din ansökan!
Uppsala kommun leder arbetet med stadsutveckling. Vi arbetar med en stor variation av projekt och bidrar till att utveckla nya stadsdelar, stationsområden, snabbcykelleder, parker, torg och samhällsservice. Våra projekt spänner över allt ifrån stora stadsutvecklingsprojekt till upprustning av lekplatser. Uppsalas satsningar inom stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet.
Stadsbyggnadsförvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Du kommer att tillhöra enheten projektering och entreprenadplanering och samarbeta med kollegor inom hela förvaltningen. Arbetet innebär också samarbete utanför organisationen, till exempel med Region Uppsala och Uppsala vatten.
Vi erbjuder en modern arbetsplats i centrala Uppsala, med kontor på Sågargatan 17 samt i Stadshuset, där vi ser varandra och välkomnar olikheter. Vi arbetar både digitalt och på plats, aktivitetsbaserat. I Uppsala kommun arbetar vi tillsammans och välkomnar nyskapande. Resultatet blir att vi gör skillnad för varandra och för våra kommuninvånare.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I denna roll får du möjlighet att bidra med din expertis och dina idéer för att driva verksamheten framåt för att uppnå bästa samhällsnytta. De uppdrag du arbetar i gäller främst om- och nybyggnad av allmänna anläggningar i kommunen såsom gator och ledningar, torg, parker och friluftsområden.
Som kalkylator arbetar du med att upprätta kalkyler och kostnadsbedömningar för mark- och anläggningsarbeten, samt med att följa upp kalkyler i planering och vid produktion. Du gör tidiga kostnadsbedömningar för projekt i idéstadiet då få underlag finns att tillgå, exempelvis inför mål- och budget. Vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att anpassa metodik och arbetssätt utifrån varje uppdrag samt att i samarbete med andra kompetenser definiera relevanta kalkylförutsättningar.
Du tar fram a-priser utifrån tidigare underlag och erfarenheter och arbetar med allt ifrån grova kostnadsbedömningar till rena kalkyler. När det finns underlag som passar för detta kalkylerar vi i BidCon. Till din hjälp i jobbet finns, förutom digitala verktyg, ett stort nätverk av kollegor.
Du ingår ett kollegium tillsammans med våra entreprenadingenjörer och du kan vid behov avlasta i arbetsuppgifter kopplade till produktionsplanering, arbetsmiljöplaner med mera. I din roll arbetar du även nära våra projektörer, platschefer, planerare och projektledare. Utöver din roll som kalkylator kommer du att bidra till att utveckla våra arbetsprocesser inom exempelvis masshantering och klimatarbete utifrån dina styrkor och kompetenser.Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig dokumenterad erfarenhet från rollen som kalkylator inom mark, anläggning och/eller infrastruktur eller motsvarande roll. Du har utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten eller motsvarande erfarenhet från branschen. Erfarenhet av att arbeta med klimatkalkyler är en förutsättning för tjänsten. Vi ser även att du har tidigare erfarenheter från anläggningsbranschen, gärna en roll inom produktion som exempelvis platschef eller arbetsledare.
I din roll är du självgående och tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt arbetssätt och driver dina processer vidare. Som person har du lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter. När förutsättningarna ändras kan du snabbt justera både synsätt och arbetssätt, och du ser möjligheter i förändring. Du har god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med andra. Du är lyhörd, kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att hantera meningsskiljaktigheter och konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och har ett lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående bemötande. Du har ett genuint intresse av att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar som möter verksamhetens behov. Vidare är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp tydliga tidsramar och ser till att de hålls.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karl Ingelstam, enhetschef, 018-727 44 60.
Facklig företrädare: Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GSN-2026-00887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning gata park natur Kontakt
Karl Ingelstam karl.ingelstam@uppsala.se
