Kalkylator
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2026-06-08
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Är du en erfaren kalkylator med intresse för affärer samt mark- och anläggningsprojekt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
JVAB söker just nu en kalkylator till verksamheten i Kungens Kurva!
Som kalkylator hos JVAB kommer du delta i anskaffningsarbetet genom att upprätta konkurrenskraftiga anbudsunderlag. Du räknar på jobb samt är ansvarig för anbuds- och offertarbete för varierande mark- och anläggningsprojekt. Du kommer bland annat arbeta med analys av förfrågningsunderlag, kostnadsunderlag samt mängdberäkningar.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet kalkylering av mark- och anläggningsprojekt
Deltar i anskaffningsarbetet genom att upprätta konkurrenskraftiga anbudsunderlag
Har kunskap om marknadspriser och utvecklingen på marknaden
Ansvarar för kalkylen gällande mängdberäkning, prissättning och beräkning av omkostnader
Ansvarar för kapaciteter
B-Körkort
Svenska tal/skrift
Vi söker dig som är driven, engagerad och ansvarstagande med god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt gentemot kollegor och kunder samt ett starkt fokus på kvalitet i ditt arbete.JVAB erbjuder dig:
Familjär känsla med korta beslutsvägar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Hög kundnöjdhet
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar JVAB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om företaget:JVAB är ett svenskt anläggningsföretag grundat 1985 med verksamhet främst i Storstockholm. Företaget arbetar med entreprenadprojekt inom mark och väg, vatten och avlopp samt olika typer av anläggningsarbeten. JVAB är en del av Eleda Group och har omkring 400 anställda samt en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget är känt för stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt och har som vision att vara "Stockholms bästa anläggningsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobway 5718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Skarprättarvägen 14 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway Rekryterar Till Jvab Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9953681