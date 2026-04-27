Kalkylator
Jobway AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll där du påverkar sista raden i ett prisbelönt tillväxtbolag? EL13R växer snabbt och vi söker nu en strategisk Kalkylator som vill vara med och vinna rätt affärer inom allt från DC-laddning och energilager till komplexa kraftprojekt. Om rollenSom Kalkylator hos EL13R blir du hjärnan bakom våra projekt. Du rapporterar direkt till projektchefen och har en central funktion där du skapar förutsättningarna för lönsamma affärer. Du ansvarar självständigt för hela kalkylprocessen, från förfrågningsunderlag till färdig offert och överlämning.
Du kommer att arbeta med kalkylering av projekt inom laddinfrastruktur, batterilagring och elkraft (hög- och lågspänning). Här får du chansen att inte bara räkna, utan att vara med och utveckla vårt sätt att arbeta med inköp och prognoser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera förfrågningsunderlag för att identifiera risker, möjligheter och säkerställa en korrekt projektbudget.
Upprätta kompletta kalkyler och anbud samt medverka vid förhandlingar.
Stötta projektledare med inköp, prognosarbete och efterkalkyler.
Bidra till företagets strategiska tillväxt genom att prioritera rätt affärer.
Din profil
För att lyckas i denna roll ser vi att du har ett starkt affärssinne och en djup teknisk förståelse. Du är trygg i att värdera förfrågningsunderlag och vet vad som krävs för att skapa lönsamhet.
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet av kalkylarbete inom el/kraft.
Goda kunskaper inom projektekonomi och entreprenadjuridik.
Vana av att arbeta i kalkylprogram som Maxikod, Wikells eller likvärdigt.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande: Bakgrund som elektriker, projektledare eller entreprenadingenjör.
Starkt meriterande: Kompetens inom högspänning (>36kV).
Vem är du?
Du är en person som trivs med siffror men förstår affären bakom dem. Du är självgående och strukturerad, med en förmåga att se helheten i ett projekt. För dig är det viktigt att bygga goda relationer, både internt med projektledare och externt med kunder och leverantörer.
Kortfattat är du:
Affärsmässig: Du tänker strategiskt och prioriterar de projekt som är mest lönsamma.
Noggrann: Du lämnar inget åt slumpen och är välorganiserad.
Om EL13REL13R är en ledande leverantör av helhetslösningar inom elinstallationer, DC-laddare och energilager. Vi drivs av innovation, kvalitet och ett starkt kundfokus. Vår framgång bygger på våra medarbetare och nu växer vi snabbt på den svenska marknaden med projekt i hela landet.
I denna rekrytering samarbetar EL13R med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Fabriksvägen 7 (visa karta
)
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EL13R AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Jeanett Zara jeanett.zara@jobway.se +46739435474 Jobbnummer
9878737