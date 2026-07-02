Kalkylansvarig till VA Nordic i Trelleborg
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Trelleborg Visa alla byggjobb i Trelleborg
2026-07-02
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, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
VA Nordic är en expansiv koncern inom vatten- och avloppsteknik med cirka 250 medarbetare och en omsättning på 900 MSEK. Det stora investeringsbehovet inom svensk VA-infrastruktur skapar en långsiktigt stark marknad och innebär att vi har många intressanta projekt framför oss. Vi är ett kulturdrivet företag med hög teknisk kompetens och starkt fokus på processtöd. Nu tar vi nästa steg i vår resa och söker en affärsdriven och analytisk Kalkylansvarig som vill leda vårt team och utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Här får du chansen att kliva in i en nyckelroll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt ledarskap. Du är anställd i VA Nordic och arbetar med koncernens dotterbolag, där du ansvarar för att utveckla och stärka kalkylarbetet i verksamheterna. Som Kalkylchef ansvarar du inte bara för anbudsskedet, utan du håller ihop helheten – från att vi räknar på jobbet till att vi följer upp lönsamheten och lär oss av utfallet.
Du leder ett team bestående av både kalkylatorer och entreprenadingenjörer. Du är en "arbetande chef", vilket innebär att du är delaktig i det dagliga räknandet, samtidigt som du bär ansvaret för att lyfta blicken, utveckla våra arbetssätt och se till att gruppen fungerar optimalt.
Du behöver inte kunna gräva gropen själv – den tekniska expertisen finns hos våra platschefer som du jobbar tätt ihop med. Din styrka ska vara att förstå kalkylen, logiken bakom affären och hur vi maximerar lönsamheten.
Exempel på arbetsuppgifter
Strategisk analys: Följa upp statistik på anbud, analysera konkurrenters prissättning och utvärdera vår hit-rate för att optimera vår strategi.
Operativt kalkylarbete: Självständigt driva och räkna på anbudsprojekt och vara en "spelande tränare".
Processutveckling: Driva arbetet med hur vi räknar, följer upp projekt och gör efterkalkyler.
Stötta produktionen: Vara ett bollplank till platscheferna gällande ekonomi och kontraktsfrågor under projektens gång.
Marknad: Omvärldsbevakning och strategisk positionering av våra anbud.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kalkylansvarig alternativt arbetar idag som senior kalkylator, entreprenadingenjör eller projektledare och är redo att ta nästa steg in i en ledande roll.
Personal- eller teamansvar är meriterande
Har en analytisk höjd – du förstår vikten av nyckeltal, statistik och uppföljning.
Är strukturerad och affärsmässig – du ser helheten i affären och drivs av lönsamhet.
Har erfarenhet av kalkylsystem som t.ex. MAP eller Bidcon.
Har bakgrund inom mark, anläggning, VA eller bygg.
Har goda kunskaper inom entreprenadjuridik tex AMA, MER, LUF och LOU.
Har god datorvana och behärskar Excel.
Behärskar svenska i tal och skrift samt har B-körkort.
Vi erbjuder
En central ledarroll i en familjär och kulturdriven koncern.
En arbetsplats där vi satsar på utveckling – både för affären och individen.
Möjlighet att påverka och forma din egen och avdelningens framtid.
Stöd från en engagerad ledning och kompetenta kollegor.
Kontaktuppgifter och ansökan
Denna rekrytering sker i samarbete med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Ira Isaksson på 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
(mailto:ira@isakssonrekrytering.se
).
Vi värnar om en säker arbetsplats och genomför därför bakgrundskontroller i samband med nyanställningar. Välkommen med din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Vi tar inte emot ansökningar via e-post Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699)
132 38 SKÅNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VA Nordic AB Kontakt
Senior Rekryteringskonsult & Grundare
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se +46704857559 Jobbnummer
9990273