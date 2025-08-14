Kalkyl- & Inköpsansvarig
Plats: Täby | Omfattning: Heltid | Start: Enligt överenskommelse
Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar affärsdriven kalkylering med strategiskt inköpsarbete? Vi söker dig som vill driva hela processen - från att hitta rätt projekt och kunder till att leverera vassa anbud och säkra avtal med leverantörer och underentreprenörer.
Om rollen
Som Kalkyl- & Inköpsansvarig hos Lewéns Bygg är du med från första idén till projektstart. Tyngdpunkten ligger på kalkylering, men du ansvarar också för hela inköpskedjan och våra ramavtal. Du arbetar nära projektledare, arbetschef och leverantörer för att säkerställa lönsamma och väl genomförda projekt.
Hos oss får du jobba med en varierad kundbas - allt från privatpersoner som vill renovera kök till stora entreprenader och ramavtal med omfattande dokumentation och handlingar. Rollen kräver därför att du både kan hantera detaljerna i stora projekt och samtidigt möta och guida privatkunder på ett personligt och tryggt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva kalkylprocessen - från förfrågan till färdigt anbud
Kundkontakter via mail, telefon, hembesök mm.
Mängda ritningar och skapa tydliga kalkyler och offerter
Följa upp och utvärdera kalkyler och projektresultat
Leda inköpsprocessen - från förfrågan till färdiga avtal
Upprätta och underhålla ramavtal, avtalsmallar och AF-delar
Bygga och utveckla relationer med leverantörer och underentreprenörer
Stödja projektledare och arbetschef i kalkyl- och inköpsfrågor
