Kalibreringsmontör Till Lkab Mekaniska
2026-02-03
Vill du arbeta i en praktisk och teknisk roll där ordning, precision och problemlösning står i fokus? Som kalibreringsmontör blir du en viktig del av att säkerställa att rätt produkter kommer ut i rätt tid och med rätt kvalitet. Här får du kombinera montering och lagerhantering med ansvar för kalibreringar och kundkontakt, i en vardag som präglas av struktur, noggrannhet och ett gott samarbete med kollegorna runt dig.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Mekaniska
LKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner.
Din roll
Som Kalibreringsmontör arbetar du med montering enligt plocklistor, packar, märker och bandar produkter samt säkerställer att leveranser blir korrekta. Du hanterar ett mindre lager och ser till att allt är i ordning. I rollen ingår även kalibrering av momentnycklar, indikatorklockor och vid behov svetsar. Du följer ett kalibreringsprogram och tidsscheman, påminner kunder om kommande kalibreringar och har viss kundkontakt vid kalibreringsärenden. Det är en praktisk och teknisk roll där ordningssinne och problemlösning är viktiga för att lyckas.
Det här har du med dig
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och ser till att saker blir klara i tid. Du är strukturerad och har koll på detaljer, även när det är många ordrar och små komponenter att hålla reda på. När något inte går som planerat är du lösningsorienterad och hittar vägar framåt. Du är också en lagspelare som samarbetar med kollegor och har en positiv inställning i kontakten med kunder. Vidare har du ett tekniskt intresse.
Vi förväntar oss att du har
- B-Körkort för manuell växellåda
- Godkända gymnasiebetyg
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
- Verkstadsvana
- Erfarenhet av Monitor
- Kunskap inom ritningsläsning
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid dagtid, måndag -fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Albin Halleman Ågeby, Produktionschef Reparation & underhåll LKAB Mekaniska, 010 144 47 97, albin.halleman.ageby@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus.
