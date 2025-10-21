Kakel plattsättare

Sseh Bygg & Renovering AB / Murarjobb / Norrköping
2025-10-21


Publiceringsdatum
2025-10-21

Om tjänsten
Vi söker en erfaren plattsättare/kakelmontör som kan arbeta självständigt med kakel- och klinkersättning i badrum.
Du ska ha god vana av plattsättning och förstå vikten av kvalitet i utförandet.

Meriterande:
Det är ett stort plus om du även kan andra moment i badrumsbyggen, till exempel:

Regel- och gipsarbeten
Spackling och förberedande underarbete
Montering av våtskikt enligt gällande branschregler

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av plattsättning, särskilt i badrum
Är noggrann, punktlig och har känsla för detaljer
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande men inget krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: sseh.se.2023@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sseh Bygg & Renovering AB (org.nr 559540-5860)
Gamla Landsvägen 62 (visa karta)
605 70  SVÄRTINGE

Jobbnummer
9568194

