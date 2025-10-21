Kakel plattsättare
Sseh Bygg & Renovering AB / Murarjobb / Norrköping
2025-10-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Vi söker en erfaren plattsättare/kakelmontör som kan arbeta självständigt med kakel- och klinkersättning i badrum.
Du ska ha god vana av plattsättning och förstå vikten av kvalitet i utförandet.
Meriterande:
Det är ett stort plus om du även kan andra moment i badrumsbyggen, till exempel:
Regel- och gipsarbeten
Spackling och förberedande underarbete
Montering av våtskikt enligt gällande branschregler
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av plattsättning, särskilt i badrum
Är noggrann, punktlig och har känsla för detaljer
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande men inget krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: sseh.se.2023@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sseh Bygg & Renovering AB
(org.nr 559540-5860)
Gamla Landsvägen 62 (visa karta
)
605 70 SVÄRTINGE Jobbnummer
9568194